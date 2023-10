Ausilio perde il pelo ma non il vizio | Altro parametro zero top class: questo nome è sconvolgente

Il direttore sportivo dell’Inter, dopo gli ultimi colpi importanti a zero, si fionda su un altro svincolato di lusso che fa gola a mezza Europa.

Dal post Covid in poi i dirigenti dell’Inter si son visti chiudere i rubinetti del portafogli e, causa l’indebitamento e le difficoltà finanziarie dei suoi proprietari, hanno dovuto fare di necessità, virtù ed ingegnarsi sempre di più, in sede di calciomercato, per poter consegnare, all’allenatore di turno, una rosa competitiva.

Ed è proprio per questo motivo che Antonio Conte decise di lasciare nell’estate 2021 dopo la conquista dello Scudetto. Soprattutto Simone Inzaghi, quindi, si è trovato a fare i conti con questa situazione, ma grazie alla bravura di Beppe Marotta e Piero Ausilio ha sempre avuto a disposizione rose competitive, probabilmente ogni stagione la più completa e forte della Serie A.

In questi ultimi anni Ausilio e Marotta si sono specializzati sempre più nell’acquisto di calciatori a parametro zero che poi hanno fatto la differenza e, in alcuni casi, sono anche stati rivenduti a tanti, tantissimi soldi. Questo, per esempio, è il caso di André Onana, arrivato nell’estate 2022 a zero dopo la fine del suo rapporto con l’Ajax e rivenduto appena un anno dopo a circa 60 milioni di euro al Manchester United.

Non solo il portiere nigeriano, però. Sono stati tanti e importanti i colpi a zero dell’Inter negli ultimi tempi. Acerbi e De Vrij in comune, oltre al ruolo, hanno il fatto che venivano dalla Lazio; poi ci sono i colpi da novanta a centrocampo come Calhanoglu e Mkhitaryan, ma anche, da non dimenticare, quelli recenti in attacco che portano il nome e cognome di Edin Dzeko e Marcus Thuram.

Ausilio colpisce ancora, ecco l’ultima idea

Anche nelle prossime finestre di mercato, probabilmente la situazione economica in casa Inter non sarà migliore e Ausilio dovrà inventarsi qualche altro grande colpo a parametro zero. La prossima idea potrebbe essere l’ex Milan, Giacomo Bonaventura.

L’attuale centrocampista/trequartista della Fiorentina, nonostante i suoi 34 anni, sta dimostrando una straordinaria condizione fisica ed una sorta di seconda giovinezza calcistica. Tanti gol tra campionato e coppe con la maglia viola, il primo gol con la Nazionale azzurra realizzato nella sfida casalinga contro Malta.

Inter, altro colpo a zero? Ecco le possibilità

Bonaventura è diventato un giocatore universale, capace di giocare sia a centrocampo che sulla trequarti; capace di fornire assistenza per i compagni e di mettersi in proprio per andare al gol; capace di sacrificarsi per la squadra e allo stesso tempo di dettarne i tempi della manovra.

Nell’estate 2014 l’Inter era vicinissima a prenderlo, ma poi durante le ultime ore di calciomercato irruppe Adriano Galliani sulla trattativa e lo portò al Milan. Ora, Jack potrebbe fare il percorso inverso e passare nell’altra sponda del Naviglio per diventare l’ennesimo colpo a parametro zero della premiata ditta Ausilio/Marotta.