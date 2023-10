Clamoroso Dier: approda in Serie A ma non va da Mourinho | Firma per i rivali di sempre

Il calciatore del Tottenham presto finirà tra gli svincolati e potrebbe firmare per un club del nostro campionato.

Nove stagioni al Tottenham da leader, giocatore fondamentale e spesso punto di riferimento per i propri allenatori. Negli ultimi anni, quando in campo non c’era Harry Kane, lui è stato spesso anche Capitano con la maglia degli Spurs con cui conta 356 presenze e 13 gol in tutte le competizioni. Essere a tutti gli effetti una bandiera del club, però, non sempre basta.

Eric Dier, infatti, alla sua decima stagione con il Tottenham si è ritrovato tutto ad un tratto fuori dal progetto tecnico e in questo inizio di 2023/2024 non è mai sceso in campo. A volte in panchina, a volte nemmeno tra i convocati, il 29enne non rientra nei piani del nuovo tecnico Postecoglou che, dopo la cessione di Kane, ha deciso un po’ di chiudere tutti i ponti con il passato.

Gli Spurs sul campo viaggiano che è una meraviglia ed al momento sono addirittura al primo posto in classifica, in coabitazione con gli storici rivali dell’Arsenal, con 20 punti in otto partite. La rivoluzione di Postecoglou quindi per ora funziona e per Dier la possibilità di rientrare nelle gerarchie del tecnico si riducono sempre di più.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2024, Dier si appresta a vivere mesi da separato in casa. Arrivato nell’estate 2014 come centrocampista centrale di contenimento, ha poi pian piano spostato il suo raggio d’azione un po’ più indietro ed è diventato un centrale di difesa affidabile e sicuro, soprattutto con il modulo che prevede tre difensori centrali.

Dier, l’interesse concreto di Mourinho

Un modulo in cui il calciatore è stato spesso utilizzato in passato, sia in quello più recente con Antonio Conte, sia qualche anno fa quando sulla panchina del Tottenham era seduto José Mourinho. L’attuale tecnico giallorosso sa della situazione contrattuale di Dier e continua a stimarlo molto come calciatore.

Visti i problemi che la Roma ha, soprattutto numerici, nel reparto arretrato (Smalling e Kumbulla sono infortunati, N’Dicka partirà per la Coppa d’Africa, Llorente è soggetto a diversi infortuni), lo Special One avrebbe chiesto alla società di provare a prendere, già per gennaio, proprio il suo pupillo inglese. Dier guadagna circa 4.5 milioni di euro a stagione e questo rende complicato un suo trasferimento nella Capitale.

Dier, lo scippo italiano a Mou

Il contratto in scadenza a giugno 2024, oltre alla sua attuale situazione al Tottenham, apre all’ipotesi di un addio di Dier già a gennaio. La Roma però potrebbe essere beffata nella corsa al centrale inglese da un altro club italiano, da sempre attento ai parametri zero.

Stiamo parlando dell’Inter con Ausilio e Marotta pronti a regalare a Simone Inzaghi un altro importante rinforzo per migliorare ed arricchire ancora di più la rosa nerazzurra. Dier è seguito con attenzione, però, anche dallo Sporting Lisbona, club in cui il calciatore ha militato dal 2012 al 2014, muovendo i suoi primi passi da professionista.