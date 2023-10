Fagioli, arriva la carezza dall’interno: “Non colpevolizziamolo, forse non si è reso conto…” | È polemica

Difende l’indifendibile: scoppia la polemica a causa delle parole con cui il noto ex calciatore ha preso le difese di Nicolò Fagioli.

Il caso scommesse, così com’è stato ribattezzato in questi ultimi giorni, si prepara ad arricchirsi di nuovi scenari che l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dovrebbe svelare nei prossimi giorni. Nuovi scenari, che vedrebbero coinvolti almeno altri dieci calciatori e anche cinque/sei squadre, si suppone, del massimo campionato italiano di calcio.

Scenari, sportivamente apocalittici, che, come detto, andrebbero ad associarsi a quelli ormai noti che vedono coinvolti Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Nicola Zalewski e Nicolò Fagioli. Proprio su quest’ultimo ci sarebbero importanti novità in arrivo riguardanti la sua volontà di patteggiare per ottenere uno sconto di pena che, quantificato, significherebbe più o meno tra gli otto e i dieci mesi di squalifica.

Otto-dieci mesi lontano dai campi, che l’attuale numero 21 della Juventus dovrà sfruttare per “guarire” da un problema, la ludopatia, che, stando a quanto raccontato sulla Gazzetta dello Sport poco fa, l’ex centrocampista della Cremonese starebbe combattendo già da mesi sotto l’occhio attentissimo del professor Paolo Jarre, luminare delle patologie legate alle dipendenze.

Ci vorrà tempo e pazienza: Fagioli, come anche Zaniolo e Tonali, è ora malvisto da milioni di tifosi per questo suo errore. Un errore brutto, reso ancora più spregevole dalla consapevolezza con la quale è stato commesso, da cui il classe 2001 sarà chiamato necessariamente a risorgere per non rischiare di buttare al vento una carriera che, al di là di tutto, può ancora valere qualcosa tanto per la Juve quanto per l’Italia.

L’ex Juve difende Fagioli, Tonali e Zaniolo: “Non colpevolizziamoli troppo…“

Il caso scommesse che vede coinvolti ufficialmente Zaniolo, Tonali e Fagioli (Zalewski al momento non risulta indagato) ha guadagnato, nel giro di pochi giorni, l’attenzione di tifosi e semplici appassionati che, in questi giorni in cui il campionato è fermo per lasciare spazio all’Italia di Luciano Spalletti, attendono quasi con ansia che Fabrizio Corona getti al vento l’ennesimo nome di un calciatore implicato nella faccenda.

Una faccenda, triste e delicata, sulla quale molte personalità di spicco del mondo dello sport hanno espresso un pensiero o un parere. Personalità come Andrea Barzagli che, con un passato da calciatore al servizio della Juventus, ha voluto prendere le difese dei tre ragazzi che, a suo modo di vedere, non vanno colpevolizzati troppo.

Caso scommesse, Barzagli: “Tutti possiamo sbagliare. Adesso ci vuole calma“

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Barzagli, ex difensore, tra le altre, di Juventus e Palermo ha voluto dire la sua sul caso scommesse, prendendo le difese di Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli: “Non colpevolizziamoli troppo, possiamo sbagliare tutti. I ragazzi forse non si rendono ancora conto dell’importanza che mediaticamente hanno, la vivono con leggerezza“.

Il classe ’81, continuando, ha poi aggiunto: “In queste situazioni ci vuole calma, vediamo cosa accadrà. Non conosciamo personalmente questi ragazzi. Non per forza dev’essere una carenza educativa, però purtroppo ci sono delle situazioni in cui un professionista di tale fama non può sbagliare“.