Garcia, il calcio si è evoluto | Ma lui non lo sa: fiducia al 33enne in scadenza, ADL è infuriato

Animi tesi tra Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis: il nome scelto per rinforzare la squadra è stato bocciato dal patron partenopeo.

Momento complicato in casa Napoli. La sconfitta subito allo Stadio Armando Maradona nell’ultima giornata di campionato, prima della pausa per gli impegni delle Nazionali, ha fatto infuriare l’ambiente con la squadra uscita dal campo tra i fischi del caldo tifo partenopeo, che non sta apprezzando le prestazioni di questo inizio di stagione.

La vetta è già distante sette lunghezze, con il Napoli al momento fuori anche dalla zona Champions League. Rudi Garcia è a rischio esonero; se non dovesse mettere a segno un filotto di risultati positive ci potrebbe essere un cambio di panchina.

Il reparto che sta preoccupando di più è quello difensivo, troppo facilmente battuto dagli avversari. La partenza di Kim non è stata sostituita a dovere, con Natan che sta giocando da poco e deve ancora integrarsi con lo spogliatoio.

Gli schemi di Garcia sono diversi rispetto a quelli di Luciano Spalletti e la difesa sta soffrendo, dimostrando molta meno affidabilità rispetto alla scorsa stagione, conclusa con la conquista dello Scudetto, che mancava a Napoli da ben 33 anni.

Rudi Garcia e il problema difesa, chi potrebbe arrivare dal mercato

Garcia sta dando fiducia a uomini di esperienza, preferendo spesso Juan Jesus a Natan e Ostigard. Questo va contro la filosofia della dirigenza che nelle ultime stagioni ha investito molto sui giovani, con delle scommesse che si sono rivelate spesso vincenti.

Per questo motivo il tecnico francese avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis un centrale d’esperienza per il mercato di gennaio, individuando in Matip il profilo più congeniale, dato che è in scadenza di contratto, ricevendo però un secco no da parte del patron partenopeo.

Rudi Garcia e De Laurentiis, diverbio in arrivo e diverse opinioni sulla rosa

Con l’addio di Cristiano Giuntoli, autore in qualità di direttore sportivo di grandi colpi di assoluta prospettiva, da Kvara a Osihmen, non cambia la volontà del Napoli di dare spazio a giovani talenti per raggiungere i vertici sia in Italia che in Europa.

Rudi Garcia non sembra essere della stessa opinione, altro motivo per ipotizzare una conclusione a breve della sua parentesi nella città campana, dato il poco feeling sia con il gruppo spogliatoio, con diverse critiche da parte di alcuni giocatori, sia con la tifoseria.