Inzaghi, ecco gli infortuni che ‘speravi’ | C’è lesione per il capitano, finalmente possono giocare le riserve

Infortunio in vista del big match di Serie A tra Torino e Inter: Simone Inzaghi è stranamente sollevato. In campo vanno le riserve.

La sosta delle Nazionali ha consentito all’Inter di rifiatare, nonostante l’importante numero di giocatori impegnati con le gare di qualificazioni ai prossimi Europei in Germania o nelle sfide valide per staccare il pass per i Mondiali del 2026. Il brutto stop casalingo contro il Bologna ha fatto perdere la vetta ai nerazzurri che vogliono subito riscattarsi, a partire dal prossimo match.

Sabato difficile sfida sul tosto campo di Torino contro la squadra di Juric, reduce da alcune partite sottotono ma avversario sempre temibile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche e con la tifoseria a spingere la squadra del capoluogo piemontese.

Ripartenza in campionato quindi che rappresenta un ostacolo da non sottovalutare, soprattutto considerando il necessario turnover che Simone Inzaghi è chiamato a fare in vista della terza gara del girone di Champions League contro gli austriaci del Salisburgo.

In ogni zona del campo potrebbero esserci dei cambi di formazione rispetto all’undici titolare che ha iniziato gran parte delle partite di questo, finora proficuo e soddisfacente, inizio di stagione.

Buongiorno rischia di saltare l’Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi

Mister Inzaghi è stato, infatti, finora cauto nell’inserire in campo le seconde linee ma con gli impegni ravvicinati diventa inevitabile. Sarà più sereno nel decidere di farli dopo la notizia dell’infortunio subito da un giocatore davvero importante per il Torino, il difensore centrale Alessandro Buongiorno.

Il giocatore, che in estate ha rifiutato l’Atalanta, che per il suo cartellino aveva offerto ben 25 milioni, per sposare il progetto granata, con la possibilità di diventare presto capitano, è in dubbio per il match contro l’Inter per un problema fisico.

L’Inter e il turnover in attacco, l’emergenza impedisce la rotazione delle punte

In attacco sarà quindi possibile schierare Alexis Sanchez dal primo minuto, facendo rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, per trovarli al massimo della condizione per la settimana successiva e l’impegno europeo da non fallire per avvicinarsi agli ottavi di finale di Champions.

L’infortunio subito da Marko Arnautovic impedisce a Inzaghi di fare una completa rotazione tra gli uomini del reparto offensivo, che sta quindi attraversando una fase di emergenza, sinora salvata dall’ottima media realizzativa della coppia titolare.