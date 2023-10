Marotta, la prossima firma in attacco è assurda | Il Manchester sapeva tutto, patto tra gentiluomini

Grande colpo in vista per l’Inter, da Manchester arriva un rinforzo importante per l’attacco della squadra di Simone Inzaghi.

Dopo la pausa per le Nazionali ripartirà il campionato di Serie A e per l’Inter continua la corsa per la vittoria dello Scudetto dopo due anni in cui a trionfare sono stati il Napoli e il Milan. Proprio i cugini rossoneri sono al momento in testa alla classifica, con i nerazzurri che inseguono a due punti di distanza, in una sfida che potrebbe durare fino al termine, con la Juventus come possibile outsider.

L’Inter è reduce da due stop di fila a San Siro contro Sassuolo e Bologna, con un solo punto raccolto su sei disponibili. Flessione inevitabile dopo un filotto di vittorie consecutive e che non preoccupa troppo Simone Inzaghi.

Beppe Marotta è riuscito a rinforzare la rosa nel mercato estivo, piazzando diversi colpi importanti, alcuni anche a parametro zero, come ci ha abituato nelle passate stagione e anche nella precedente esperienza da direttore sportivo della Juventus.

Preoccupa il reparto offensivo in prospettiva dei tanti impegni ravvicinati che vedranno impegnati i nerazzurri, con l’obiettivo del passaggio agli ottavi di finale di Champions League che sembra alla portata.

L’Inter, il nuovo colpo a parametro zero arriva da Manchester

Infatti dietro alla coppia di titolari composta da capitan Lautaro Martinez e da Marcus Thuram non ci sono alternative valide, dato l’infortunio di Arnautovic e un Alexis Sanchez che non è in grado di dare garanzie.

Da Manchester potrebbe arrivare però un rinforzo, sponda United. L’esterno d’attacco Martial è in scadenza con i Red Devils e potrebbe accasarsi a Milano andando così a dare maggiore dinamicità e opzioni di gioco all’allenatore.

La coppia titolare dell’attacco dell’Inter, garanzie ma dilemmi

L’infortunio di Arnautovic, avvenuto sul campo di un Empoli che era ancora a quota zero punti in classifica, ha complicato la situazione del reparto offensivo di Simone Inzaghi. Per fortuna Thuram si sta dimostrando un giocatore di enorme spessore e ha impressionato tutti nelle sue prime partite in nerazzurro.

Allo stesso tempo Lautaro, con la fascia da capitano, sembra essersi responsabilizzato del tutto e pronto alla consacrazione tra i bomber europei, con la vetta momentanea della classifica di capocannoniere in Serie A. Nel caso di un problema fisico però i problemi subentrerebbero subito.