Giuntoli, ti ricordi che tormentone? | Alla fine lo prendi gratis, firma e visite mediche in arrivo

Torna di moda un vecchio tormentone in casa Juventus: Giuntoli è pronto a chiudere velocemente la trattativa. Allegri approva.

Sebbene la classifica dica terzo posto con 17 punti, a sole due e quattro lunghezze da Inter e Milan, la Juventus di Massimiliano Allegri non se la sta passando certo bene in quest’ultimo periodo. Persi Pogba e Fagioli, il primo per la positività ai controlli antidoping, il secondo per l’ormai nota vicenda calcioscommesse, l’allenatore toscano dovrà ora fare di necessità virtù vista la scarsità di centrocampisti a disposizione.

Con gli uomini pressoché contati nella zona centrale del campo, il tecnico bianconero avrà chiaramente scarsissimo margine di manovra in fatto di rotazioni. Con i soli Locatelli e Rabiot, unici due centrocampisti puri, ai quali si aggiunge il mai considerato Nicolussi-Caviglia, Allegri avrebbe infatti chiesto al direttore sportivo Giuntoli di intervenire sul mercato a gennaio per sistemare un po’ la situazione

Una situazione, per la quale l’ex ds del Napoli è al lavoro da tempo, che potrebbe presto risolversi, almeno in parte, grazie all’accordo con un centrocampista che già in passato era stato visionato dalla Vecchia Signora. Un centrocampista, attualmente militante in Premier League, che accetterebbe molto volentieri il trasferimento a Torino.

Inutilizzato fin qui dal suo allenatore, il centrocampista in questione, qualora l’affare dovesse andare in porto, andrebbe a mettere infatti una grossa toppa ai problemi della Juventus la quale, fin da subito, ha fatto comprendere di essere pronta a concedergli quello spazio finora negatogli in Inghilterra.

Non considerato all’Everton, il centrocampista dice sì alla Juve

Non considerato, come detto, dal suo allenatore, c’è un centrocampista, attualmente in forza all’Everton, che non vede l’ora di lasciare la sponda blu del Mersey per trovare spazio in una squadra pronta a puntare su di lui. Stiamo parlando, ovviamente, di André Gomes che, tornato ai Toffees dopo il prestito al Lille della scorsa stagione, ha fatto comprendere di non poterne più dell’aria di Goodison Park.

In panchina solo nel match inaugurale del 12 agosto scorso, perso in casa per 0-1 contro il Fulham, il classe ’93 lusitano, non è poi più stato “preso in considerazione” dal tecnico Sean Dyche che lo ha lasciato addirittura in tribuna nelle successive sette partite. Una totale mancanza di fiducia, quella dell’ex guida del Burnley nei confronti del 30enne portoghese, che la Juventus è quindi pronta a sfruttare a proprio vantaggio magari già a gennaio.

Juventus, torna il tormentone André Gomes: stavolta si può fare

Accostato più volte negli anni scorsi alla Juventus di Andrea Agnelli, André Gomes potrebbe finalmente accordarsi col club piemontese nei prossimi mesi. Chiuso all’Everton, con il quale non è mai sceso in campo in questo primo scorcio di stagione, il centrocampista portoghese è il principale obiettivo di mercato del direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli.

Un Cristiano Giuntoli che, vista l’emergenza a centrocampo della Vecchia Signora, starebbe provando a convincere il club blu di Liverpool a privarsi del giocatore quanto prima. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, l’ex Lille e Barcellona avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento all’ombra bianconera della Mole. Un trasferimento che, qualora non dovesse concretizzarsi già a gennaio, potrebbe realizzarsi tranquillamente a parametro zero la prossima estate.