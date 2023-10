Torna a grande richiesta il Milan degli olandesi | Theo deluso, preso un crack scintillante dalla Premier

Theo Hernandez lascerà il Milan a fine stagione. Il Diavolo però non si dispera: già trovato il sostituto del francese in Premier.

In questi giorni in cui a farla da padrona sono le gare di qualificazione ad Euro 2024 e le ormai note vicende riguardanti le scommesse illegali che vedono coinvolti Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski, si fanno largo, seppur timidamente, voci di calciomercato che hanno per protagoniste anche le squadre della nostra Serie A.

Squadre come il Milan di Stefano Pioli che, impaziente di tornare in campo nel fine settimana per blindare ancora di più il suo primo posto in classifica, starebbe clamorosamente valutando la cessione di Theo Hernandez a fine stagione. Una cessione, ovviamente non legata a frizioni con l’allenatore parmigiano o con l’ambiente, per la quale il Diavolo ha già fissato il prezzo.

Vista la centralità dell’ex Real Madrid nei piani del Diavolo è chiaro come il patron Cardinale non abbia alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. Un gioiello, residente all’ombra rossonera della Madonnina ormai da quasi cinque anni, che, ora come ora, pochissime squadre possono economicamente permettersi.

Il Milan, infatti, ha già fatto comprendere che per il francese ci vorranno almeno 60 milioni di euro: una cifra, questa, che potrebbe chiaramente salire qualora la squadra raggiunga obiettivi importanti come la conquista dello scudetto o, come lo scorso anno, un posizionamento tra le migliori quattro d’Europa.

Milan, Lucas chiama Theo: i fratelli Hernandez pronti a fare coppia al Psg

Nel novero delle pochissime squadre che possono permettersi l’acquisto di un giocatore duttilissimo come Theo Hernandez, figura senza alcun’ombra di dubbio il Paris Saint Germain del presidente Al-Khelaifi. Una società, quella parigina, con la quale il Milan ha già effettuato operazioni in passato: Donnarumma in uscita e Florenzi in entrata le più recenti.

I campioni di Francia in carica, su suggerimento del fratello, Lucas, starebbero infatti seriamente valutando l’idea di procedere all’acquisto del terzino sinistro rossonero che, qualora venisse davvero acquistato, andrebbe a rinforzare ancora di più il pacchetto arretrato dell’undici di Luis Enrique. Un pacchetto arretrato del quale, oltre al poc’anzi menzionato Donnarumma, fanno parte anche altri ex Serie A come Hakimi, Marquinhos e Skriniar.

Milan, se parte Theo assalto a un talento del Chelsea

Theo Hernandez e il Milan difficilmente si diranno addio a fine stagione. L’importanza che il difensore transalpino ha nei piani di Stefano Pioli è infatti troppo elevata perché la società del patron Cardinale decida di privarsi di lui. Una cessione, quella del classe ’97, che, come detto, potrebbe concretizzarsi solo con la messa sul piatto di un’offerta da almeno 60 milioni di euro.

Cifra, questa, che potrebbe far vacillare e non poco la società di Via Aldo Rossi la quale, ad ogni modo, ha già individuato quello che potrebbe essere un valido sostituto del 26enne nato a Marsiglia. Si tratta di Ian Maatsen del Chelsea il quale, legato al club di Londra da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, potrebbe firmare coi meneghini già a gennaio per poi sbarcare a Milano, a parametro zero, la prossima estate.