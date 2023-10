Siamo stanchi delle sue papere | Piero Ausilio si è deciso: il piano per bypassare la clausola da 60M

Allarme Inter: Sommer non convince. Ausilio ha già individuato il nuovo portiere e vara il piano anticlausola.

In attesa di tornare in campo sabato prossimo, nella sfida esterna sul campo del Torino in programma alle 18.00, l’Inter di Simone Inzaghi traccia un bilancio di questo primo scorcio di stagione. Un primo scorcio di stagione in cui i nerazzurri, tra Serie A e Champions League, hanno ottenuto sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. Quest’ultima arrivata in rimonta, in casa, lo scorso 27 settembre, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una disfatta, quella contro i neroverdi che, unita al pareggio rimediato, sempre in rimonta e sempre in casa, contro il Bologna, prima della sosta, ha generato un piccolo campanello d’allarme dalle parti di Appiano Gentile. Un campanello d’allarme, legato a Yann Sommer che, proprio nelle uscite contro le due formazioni emiliane, si è mostrato non proprio impeccabile.

Pagato poco meno di sette milioni di euro al Bayern Monaco in estate, l’estremo difensore svizzero ha fin qui alternato a prestazioni di altissimo livello alcuni errori assai banali che hanno fatto sorgere più di qualche dubbio nei pensieri del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio.

Un Piero Ausilio che, come i tifosi dell’Inter sicuramente ricorderanno, è stato costretto, per certi versi, a virare sull’ex numero uno del Borussia Monchengladbach a causa delle difficoltà legate all’ingaggio di quell’Anatolij Trubin, poi finito al Benfica del presidente, Manuel Rui Costa.

Inter, Sommer resta il numero uno, ma fari puntati su un portiere brasiliano

Yann Sommer resta il numero uno, nonché il titolare dell’Inter di Simone Inzaghi. Un portiere, arrivato a Milano lo scorso agosto che, almeno per ora, a parte qualche errore, non sta facendo rimpiangere André Onana, trasferitosi a luglio al Manchester United per quasi 58 milioni di euro.

Un estremo difensore, il classe ’88 elvetico che, sebbene con esperienze di altissimo livello alle spalle, potrebbe presto finire in panchina per far posto a un portiere brasiliano, attualmente in forza all’Athletico Paranaense, che gli uomini di mercato nerazzurri starebbero seguendo ormai da tempo.

Inter, tutto su Bento: ecco il piano per strapparlo all’Athletico Paranaense

Titolare inamovibile dell’Athletico Paranaense, Bento Matheus Krepski, noto semplicemente come Bento, è il portiere che Piero Ausilio vorrebbe portare all’Inter quanto prima. Legato al club brasiliano da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2026, l’estremo difensore verdeoro ha già fatto comprendere il suo apprezzamento nei confronti del club di Steven Zhang.

Un club che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe già studiato la strategia per portarlo in Europa. Vista la clausola da 60 milioni di euro inserita nel contratto che lega il classe ’99 alla società rossonera, il Biscione, che al momento non può permettersi tale spesa, avrebbe infatti maturato la decisione di aspettare la prossima estate così da chiedere uno sconto all’Atletico Paranaense.