Clamoroso: Giuntoli aiutato dall’interno da un tesserato dell’Inter | Sconvolgente scenario di mercato

Giuntoli ringrazia l’Inter. La trattativa decolla grazie all’aiuto del club meneghino: in arrivo firma e visite con la Juventus.

In questi giorni ricchi di vicende che vanno dagli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti contro Malta e Inghilterra, alle indagini per scommesse illegali che vedono attualmente protagonisti Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski, c’è spazio anche per notizie di calciomercato riguardanti, in questo caso, la Juventus di Massimiliano Allegri.

Con gli uomini pressoché contati a centrocampo, viste le defezioni del poc’anzi menzionato Fagioli e Pogba, out per doping, la Vecchia Signora ha estrema necessità, ora come ora, di rinfoltire la propria zona centrale con elementi di valore che diano una scossa alla squadra.

Una scossa che, stando a quanto emerso in queste ore, potrebbe arrivare già a gennaio con l’acquisto di un giovane centrocampista di indubbio talento che, grazie all’Inter si potrebbe dire (i nerazzurri potrebbero “ricambiare il favore” dopo l’arrivo estivo di Juan Cuadrado), potrebbe andare in porto nella prossima sessione invernale di trattative.

Un centrocampista, attualmente militante in Ligue 1, che potrebbe sbarcare nel nostro campionato su consiglio di un familiare che, a circa 130 chilometri ad est di Torino, sta facendo molto bene con la maglia del Biscione addosso. Un consiglio che, tanto i tifosi bianconeri quanto ovviamente Max Allegri, spera venga seguito dal diretto interessato.

Juventus, l’Inter ti fa un favore: il fratello vicino ai bianconeri

Le sfide tra Juventus ed Inter, si sa, sono sentitissime tanto in campo quanto sugli spalti. Una rivalità, tra le più sentite al mondo quella tra bianconeri e nerazzurri, che spesso si è accesa anche in sede di calciomercato il quale, proprio qualche mese fa, ha fatto registrare il clamoroso passaggio di Juan Cuadrado all’Inter dopo otto anni di Juve.

Un trasferimento, seppur a parametro zero quello del colombiano ai meneghini, che non è passato ovviamente indisturbato agli occhi dei supporter piemontesi più accaniti i quali, ad ogni modo, potranno presto consolarsi con l’arrivo all’ombra della Mole di quel Khéphren Thuram sul quale starebbe giocando un ruolo molto importante il fratello Marcus, approdato all’Inter, dal Borussia Mönchengladbach, la scorsa estate.

Juventus, assalto all’altro Thuram: il Nizza apre alla trattativa

Khéphren Thuram è il nome che la Juventus ha annotato sul proprio taccuino da qualche settimana a questa parte. Spinto, come detto, dal fratello Marcus a trasferirsi in Italia, il più piccolo di casa Thuram starebbe valutando seriamente il consiglio datogli dall’attuale numero nove dell’Inter.

Valutato dal Nizza, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, almeno 40 milioni di euro, il classe 2001 nato a Reggio Emilia è in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri che, con gli uomini contati a centrocampo, ha fatto già comprendere di essere pronto a inserirlo stabilmente nelle sue rotazioni. Il Nizza ha aperto alla trattativa, ora spetterà alla Vecchia Signora accontentare le richieste del club transalpino e portare a casa l’obiettivo.