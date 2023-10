Maignan, sacrificio inevitabile con tutti quei soldi | Al suo posto l’astro nascente del calcio italiano

Il Milan pronto a dire addio al suo portiere: difficile dire no a tutti quei soldi. Il Diavolo ha già individuato il sostituto.

Attualmente impegnato con la sua Francia nelle gare di qualificazione ad Euro 2024, Mike Maignan è, senza alcun dubbio, uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli. Campione d’Italia coi rossoneri nella stagione 2021-2022, l’estremo difensore transalpino è, ora come ora, uno dei portieri più forti della Serie A, nonché d’Europa.

Un portiere, si potrebbe dire moderno, tanto abile tra i pali quanto bravo con i piedi, per il quale il Diavolo sta iniziando a ricevere offerte da molte big europee pronte a tutto pur di portarlo via da Milano. Affidabile come pochi nel suo ruolo, Maignan ci ha messo poco a entrare nel cuore dei tifosi del Milan i quali, in caso di sua assenza per infortunio o squalifica, non hanno mai nascosto la loro sfiducia nei confronti dei suoi sostituti.

Sostituti, come Tatarusanu recentemente, che non sono mai stati in grado di trasmettere, tanto ai compagni in campo quanto alla tifoseria, quella sicurezza che il francese riesce, invece, costantemente ad infondere. Una sicurezza che, tuttavia, potrebbe venir meno qualora il patron Cardinale decidesse di accettare un’eventuale offerta vantaggiosa da parte di un top club continentale.

Un’offerta vantaggiosa che, se accettata ovviamente, obbligherebbe il club meneghino a cercare un sostituto del 28enne nato a Caienna. Un sostituto che, stando a quanto emerso recentemente, gli uomini di mercato rossoneri potrebbero pescare addirittura in Serie A.

Milan, pronto il dopo Maignan: i rossoneri pescano in Serie A

Mike Maignan è legato al Milan da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Un legame ancora lungo, quello del portiere francese col club rossonero, che potrebbe però interrompersi anzitempo qualora al patron Cardinale giunga, come detto, quell’offerta vantaggiosa alla quale sarebbe difficile dire di no.

Un’offerta, con base di partenza 50 milioni di euro, che la società meneghina è pronta a prendere in considerazione per lasciare andare il suo pezzo da 90. Cinquanta milioni di euro, o molti di più, di cui una parte verrebbe reinvestita per prelevare dall’Atalanta quel Marco Carnesecchi che, ad oggi, risulta essere in cima alla lista dei desideri della società di Via Aldo Rossi.

Milan, se parte Maignan assalto a Carnesecchi dell’Atalanta

Se Mike Maignan dovesse davvero partire, il Milan ha già individuato il suo sostituto. Si tratta, come detto, di Marco Carnesecchi che, tornato all’Atalanta dopo il prestito biennale alla Cremonese, potrebbe essere il portiere del futuro per la società meneghina.

Giovane, affidabile e con una discreta esperienza alle spalle, il classe 2000 nato a Rimini potrebbe sbarcare a Milano già la prossima estate. Vice di Musso, ma comunque centrale nei piani di Gian Piero Gssperini, il 23enne romagnolo è valutato dalla Dea non più di 15 milioni di euro. Una cifra, questa, sicuramente alla portata delle casse del Diavolo che, in caso di partenza di Maignan, come detto, tenterà l’assalto all’attuale numero 29 del club orobico.