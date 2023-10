Piero Ausilio, scovato il futuro partner di Lautaro | È più vicino di quanto si pensi

L’Inter risolve i problemi del pacchetto offensivo ingaggiando un prospetto geograficamente vicino e dal profilo insospettabile.

Per molti è la squadra più forte e completa del campionato e, nonostante l’attuale secondo posto in classifica con il Milan capolista distante due punti, la candidata numero uno per vincere lo Scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi è partita con i favori del pronostico, di cui gode ancora, e anche nell’ultimo derby di Milano, vinto 5-1 contro i rossoneri, ha dimostrato una netta superiorità nei confronti dei cugini.

Il campionato di Serie A, però, è lungo e pieno di insidie, è una corsa piena di ostacoli prima di arrivare alla meta. E, se in queste due stagioni Simone Inzaghi è stato pressoché perfetto nelle Coppe e quindi nelle partite secche e competizioni ad eliminazione diretta, non si può dire altrettanto del suo impatto nel torneo che assegna il campionato di Serie A. Troppe cadute e troppi alti e bassi che hanno consegnato lo Scudetto al Milan due stagioni fa e al Napoli l’anno scorso.

La rosa a disposizione di Inzaghi, però, sembra la migliore del campionato, ma soprattutto la più completa. Se si vuole andare a trovarle un difetto, però, lo si può certo individuare nel suo reparto d’attacco, anche se non di certo nei suoi due titolari. Lautaro Martinez è partito in maniera mostruosa in questa stagione e ha realizzato già 11 reti in 10 partite, tra Serie A e Champions League. Lo stesso Marcus Thuram non ha avuto certo problemi di inserimento e ha fatto la differenza fin da subito con gol, assist e giocate decisive.

I problemi, però, arrivano se si guarda alle alternative al duo d’attacco. Marko Arnautovic era partito bene, con un assist nella prima partita contro il Monza, ma poi non ha più inciso e soprattutto ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal campo fino a dicembre. Alexis Sanchez, dal canto suo, non sembra più quello di qualche stagione fa e sta trovando molte difficoltà ad incidere quando viene chiamato in causa.

Inter, si torna sul mercato per rinforzare la rosa?

A differenza della passata stagione, quindi, quando oltre al solito Lautaro l’Inter poteva contare su uno tra Dzeko e Lukaku, ora manca una vera alternativa alla coppia titolare. Anche per questa ragione Ausilio e Marotta si stanno guardando attorno e cercheranno di capire se sarà il caso di intervenire già a gennaio per rinforzare la prima linea.

I profili seguiti sono diversi. Si parla di Gimenez del Feyenord, ma anche di Broja del Chelsea e poi potrebbe tornare di moda l’iraniano Taremi del Porto che piaceva già in estate e che, sul finire dell’ultima sessione di calciomercato, era stato vicinissimo al Milan.

Inter, gli occhi di Ausilio per confermare. Segnato sul taccuino

Un altro profilo che piace molto alla dirigenza nerazzurra, anche se più per giugno che per gennaio, è quello del nuovo attaccante del Lecce, Nikola Krstovic. Il montenegrino ha già realizzato quattro reti in questo primo scorcio di campionato, ma ha soprattutto dimostrato di essere un bomber di razza che sente e vede la porta ad occhi chiusi.

Fin qui ha segnato a Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e Monza e, proprio nella sfida in Brianza, era presente sugli spalti ad osservarlo, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. In quel caso il ds nerazzurro ha avuto le risposte che si aspettava e desiderava ed ha così segnato il nome di Krstovic sul suo taccuino. Vedremo quello che accadrà, ma al momento l’Inter sembra essere il club italiano a seguire con maggiore interesse l’attaccante salentino.