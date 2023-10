Allegri, piove sul bagnato | Si è accasciato a terra, si teme un lungo stop. Pioli esulta

Il tecnico bianconero, che già deve fare i conti con alcuni indisponibili, ha ricevuto un’altra terribile notizia su un calciatore importante della rosa.

L’ottava giornata di Serie A, che si è disputata nel week end scorso prima della pausa prevista per gli impegni delle Nazionali, ha visto la Juventus vincere il derby contro il Torino e restare al terzo posto in classifica, insieme alla Fiorentina, ma avvicinandosi di due punti all’Inter seconda.

Ora, la distanza dai nerazzurri è di sole due lunghezze, mentre sono quattro i punti che separano i bianconeri dal Milan capolista. Al rientro dalla sosta, nel posticipo di domenica 22 ottobre a San Siro, è previsto proprio il big match che vedrà di fronte i rossoneri allenati da Stefano Pioli ai bianconeri.

E, se il Milan dovrà rinunciare agli squalificati Theo Hernandez e Mike Maignan, ma spera di recuperare i convalescenti Krunic, Kalulu Loftus-Cheek, dal canto suo non se la passa di certo meglio Massimiliano Allegri. In attesa di conoscere gli sviluppi sulla posizione di Nicolò Fagioli, coinvolto nel caso scommesse scoppiato nelle ultime ore, Allegri dovrebbe recuperare Vlahovic e Chiesa che avevano saltato per problemi fisici il derby di sabato scorso.

Chiesa ha lasciato il ritiro della Nazionale perché non ancora pronto a scendere in campo, ma per il Milan dovrebbe farcela. Restano ai box anche per la sfida di San Siro, invece, De Sciglio, Alex Sandro e Paul Pogba che è fermo dopo la positività al testosterone riscontrata a margine della prima sfida di campionato di Udine.

Juve, infortunio grave. Ecco di chi si tratta

Una pessima notizia per Allegri, però, è arrivata nelle ultime ore direttamente dal Brasile. Nella sfida tra la Nazionale padrona di casa ed il Venezuela, valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026, è uscito dal campo anzitempo per infortunio Danilo.

Il 32enne, leader della difesa di Allegri, sul finire del primo tempo si è accasciato dolorante sul terreno di gioco, toccandosi la coscia sinistra. Il brasiliano è stato sostituito al 42′ ed è uscito dal campo con le proprie gambe. Ora, si teme una lesione muscolare al flessore.

Verso il big match contro il Milan, sarà emergenza

Sicuramente una pessima notizia per il tecnico livornese che ha in Danilo, oltre che il leader difensivo, anche uno dei calciatori più importanti della rosa ed all’interno dello spogliatoio. Si dovranno attendere gli esami strumentali, che il calciatore effettuerà a Torino dove rientrerà nelle prossime ore, per capire l’entità dell’infortunio, ma appare molto probabile la sua assenza nella grande sfida di San Siro contro il Milan.

Allegri, se dovesse essere confermata l’assenza di Danilo, si troverebbe in grossa difficoltà nel reparto arretrato, avendo a disposizione i soli Bremer, Gatti e Rugani. Si prospetta una tegola non da poco quindi per la Juventus e scelte obbligate per il suo allenatore.