Un altro 37enne per Mourinho | Arriva la chiamata per risolvere la crisi, firma immediata

Nuovo rinforzo d’esperienza per la Roma: Mourinho ha dato il via libera per l’operazione, a breve la firma sul contratto.

Momento favorevole per la Roma dopo un inizio di stagione disastroso e mister Josè Mourinho a un passo dall’esonero. Tre vittorie di fila tra campionato ed Europa League hanno rasserenato gli animi dell’ambiente prima della sosta per gli impegni delle Nazionali per resettare e ripartire continuando la rimonta in Serie A, con l’obiettivo di raggiungere i primi quattro posti in classifica.

A preoccupare è soprattutto il reparto arretrato. Llorente e Smalling sono al momento fuori per infortunio e dovranno ritornare al massimo della condizione fisica con il giusto tempo, così come Kumbulla.

Se in attacco Romelu Lukaku sembra già essere tornato ai livelli della sua prima parentesi con l’Inter, quando divenne capocannoniere del campionato e devastante in area di rigore, i problemi della Roma sono dietro di lui.

Dybala si è infortunato nell’ultimo impegno a Cagliari e sarà indisponibile per un mese, il centrocampo va a fasi alterne, con Paredes in ripresa, Pellegrini che convive con acciacchi fisici e Zalewski fuori condizione e utilizzato poco dall’allenatore dei giallorossi Josè Mourinho.

La Roma alla ricerca di un difensore centrale a gennaio

La Roma sta cercando un difensore in più per il mercato di gennaio, soprattutto se dovesse superare, come da previsione, il girone di Europa League. L’ultima parte di stagione sarà decisiva per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società.

Al netto delle indisponibilità per infortunio, la Roma dovrà fare anche i conti con la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa e questo presuppone perdere un altro uomo, con Cristante già sacrificato in un ruolo non suo che sta comunque interpretando molto bene.

Jerome Boateng possibile rinforzo per la Roma, potrebbe arrivare a parametro zero

Il profilo individuato da Tiago Pinto è quello di Jerome Boateng, che arriverebbe a costo zero, svincolato dopo un biennio a Lione. Mourinho ha dimostrato in questi due anni a Roma di sapere valorizzare giocatori di esperienza e potrebbe capitare anche con il tedesco.

Quello che è certo è il bisogno immediato di rinforzare la propria rosa a livello difensivo, con i tifosi che pretendono un ulteriore sacrificio da parte della dirigenza dopo i molti acquisti estivi, molti dei quali a basso costo data la scarsa liquidità ora disponibile.