Marotta, un pensiero ti assilla: lo prendi a parametro 0 | Volano gli stracci con Giuntoli

L’Inter potrebbe approfittare della delicata situazione dei rivali e prelevare a parametro zero il prossimo giugno il giocatore della Juventus.

La situazione in casa Juventus è molto delicata. Due giocatori importanti per il centrocampo bianconero non saranno più a disposizione per il proseguo della stagione del mister Max Allegri, con conseguente perdita di qualità tecnica in un reparto nevralgico del gioco della squadra, con il rischio di ripercussioni anche a livello mentale per il resto della rosa.

Prima Paul Pogba è risultato positivo al test dell’anti-doping e, notizia delle ultime ore, Fagioli ha dichiarato di aver partecipato a scommesse di partite, con la conseguente squalifica immediata pure di quest’ultimo.

Due prospetti su cui la Juventus aveva investito molto. Il primo era esploso a Torino per poi tornare dopo un’esperienza tra alti e bassi con il Manchester United, senza ripetere i numeri importanti degli esordi anche a causa di infortuni.

Il secondo era cresciuto nel settore giovanile bianconero e, dopo un prestito alla Cremonese, si era imposto nella passata stagione, togliendo il posto a giocatore titolari e con maggiore esperienza di lui. Riuscire a mantenere saldo lo spogliatoio è il primo pensiero dell’allenatore che dovrà far sentire coccolati i propri giocatori, con i tifosi chiamati al massimo sostegno in questo periodo complicato.

La Juventus e la Champions League come obiettivo

L’obiettivo della società è quella di arrivare nei primi quattro posti in classifica, dopo l’esclusione dalle competizioni europee inflitta nella stagione in corso. Tale condizione renderebbe automatico anche il rinnovo di Adrien Rabiot.

L’ala francese ha deciso di continuare con i bianconeri dopo l’eccellente passata stagione e il record di gol della sua carriera ma nel contratto c’è la clausola che implica l’obbligo della qualificazione alla Champions League.

L’Inter e il pensiero Rabiot, Marotta pronto a ingaggiarlo

Nel caso di un mancato rinnovo con la Juventus, Rabiot potrebbe andarsene a parametro zero e potrebbe inserirsi nella trattativa l’Inter. Beppe Marotta si è dimostrato molto abile negli ultimi anni nel riuscire a strappare alla concorrenza giocatori svincolati.

In questa ultima sessione di mercato dai bianconeri è arrivato il colombiano Cuadrado, utile per il turnover di Simone Inzaghi e uomo di indiscussa esperienza internazionale. In passato aveva provato anche ad assicurarsi Dybala, prima che l’argentino non scegliesse la Roma per continuare la sua carriera in Italia.