Pazzesco, Lotito aveva preso la punta del Manchester | Ecco per cosa è saltata la pratica

Nell’ultimo giorno del mercato estivo la Lazio era a un passo dall’acquisto della punta dei Red Devils, poi è saltato tutto.

Lazio in ripresa prima dell’attuale sosta per gli impegni delle Nazionali, con le qualificazioni ai prossimi Europei previsti in Germania a giugno 2024. Due vittorie importanti arrivate in extremis, prima in Champions League sul difficile campo degli scozzesi del Celtic e poi in campionato allo Stadio Olimpico contro una rivale diretta per un posto in Europa, cioè l’Atalanta di Gasperini.

Dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, con un ambiente scosso dalla partenza di un leader come Milinkovic Savic, e diversi acquisti che necessitavano di tempo per integrarsi, ora la Lazio può dire la sua.

L’attacco continua a essere guidato da capitan Ciro Immobile, che ultimamente non sta però impressionando con le sue prestazioni, al contrario di Luis Alberto che sembra essere pronto al salto definitivo.

Prima rete stagione invece per Taty Castellanos, acquistato come vice Immobile, e che ha timbrato una delle tre reti che hanno consentito ai biancocelesti di battere l’Atalanta nell’ultima gara di Serie A.

Greenwood era a un passo dalla Lazio, le indiscrezioni

Stando a quanto riporta il Messaggero, l’ultimo giorno di mercato estivo la Lazio è andata a un passo dall’ingaggio di Greenwood, giocatore che era in uscita dal Manchester United, poi finito in prestito in Liga al Getafe.

Un possibile arrivo a parametro zero che poteva aumentare il tasso tecnico del reparto offensivo della squadra guidata da Maurizio Sarri, mettendo in secondo piano le polemiche dovute ad alcune vicende che riguardano la sua vita privata.

Una trattativa last minute poi sfumata, i rimpianti della Lazio

Non c’è stato tempo per provare a intavolare l’operazione con il club di Premier League e quindi non se ne è più fatto nulla. In ogni caso, per la Lazio il suo eventuale arrivo non avrebbe significato dare il via libera a una eventuale cessione nel reparto avanzato, anche dato il poco tempo a disposizione per trovare un’acquirente.

Un nome che poteva dare anche esperienza internazionale al gruppo, chiamato a partecipare alla Champions League dopo diverse stagioni, e in corsa per il passaggio agli ottavi di finale dopo l’essere stato inserito in un girone tutto sommato alla portata, senza nessun top club europeo da fronteggiare.