Clamoroso Pioli: lo ha messo ‘fuori squadra’ | Strada tracciata: cessione a gennaio o tribuna

Milan, non c’è spazio per il giocatore: Stefano Pioli non lo considera minimamente. Pronta la cessione a gennaio.

La Serie A è ferma per lasciare spazio agli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti, impegnata nelle gare di qualificazione ad Euro 2024, contro Malta e Inghilterra. Una pausa, quella per le nazionali, che gli allenatori delle squadre del massimo campionato italiano di calcio stanno trascorrendo nei rispettivi centri d’allenamento coi pochi giocatori, come nel caso del Milan di Stefano Pioli, rimasti a disposizione.

Un Milan che, messa in archivio la figuraccia rimediata nel derby contro l’Inter dello scorso 16 settembre, ha rialzato subito la china riappropriandosi del primo posto in classifica, occupato, ora, con due punti di vantaggio proprio sui cugini nerazzurri.

Un cammino fantastico, quello dei rossoneri (escluso appunto lo scivolone contro gli uomini di Simone Inzaghi), frutto dei risultati ottenuti da una rosa costruita sapientemente dagli uomini di mercato del Diavolo i quali hanno messo a disposizione di Stefano Pioli un gruppo in grado di competere efficacemente tanto in Serie A quanto in Champions League.

Un gruppo, composto da giocatori di altissimo livello in ogni ruolo, nel quale c’è anche chi, purtroppo, non troverà mai spazio nelle rotazioni del tecnico parmigiano. Rotazioni nelle quali non è mai rientrato un giocatore che, arrivato a Milanello più di qualche anno fa come uno dei difensori italiani più promettenti, si è sfortunatamente perso per strada a causa dei numerosi infortuni che ne hanno impedito la consacrazione.

Milan, il difensore può partire a gennaio: via libera di Pioli

Nel Milan di Stefano Pioli non c’è spazio per tutti. Sebbene le tre competizioni che vedono impegnato il Diavolo abbiano, per certi versi, obbligato la società a costruire una rosa ampia, c’è chi, in questa rosa, non avrà mai la possibilità di vedere il campo.

Vuoi per un ritardo di condizione, vuoi per una non considerazione da parte del tecnico ex Inter e Fiorentina, c’è un giocatore, un difensore per la precisione, nel gruppo squadra del Milan che sarà chiamato a fare le valigie a gennaio per non rischiare di finire continuamente in tribuna da qui alla fine della stagione.

Milan, Caldara verso l’addio: si tenta la via del prestito

Arrivato al Milan nel 2018, inserito nel noto affare che riportò alla Juventus, Leonardo Bonucci, Mattia Caldara è il nome non rientrante nei piani di Stefano Pioli. Spesso infortunato, l’ex gioiellino dell’Atalanta non ha mai avuto l’occasione di entrare nel cuore dei tifosi meneghini i quali, pur mostrandosi sempre comprensivi nei confronti di un ragazzo tanto forte quanto sfortunato, hanno smesso di credere ormai da tempo in una sua affermazione.

Un’affermazione, impossibile all’ombra rossonera della Madonnina, che il classe ’94 dovrà cercare lontano da Milano. Dopo i prestiti ad Atalanta (2020-2021), Venezia (2021-2022) e Spezia (2022-2023), il 29enne bergamasco è infatti pronto a fare nuovamente le valigie per cercare, si spera senza intoppi, fortuna altrove.