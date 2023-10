Garcia, non era Conte il tuo ‘nemico’ | Chiamata sottotraccia all’ex PSG, AdL si è deciso

Ma quale Antonio Conte, il vero sostituto di Rudi Garcia al Napoli è un altro: Aurelio De Laurentiis lo ha già contattato.

La sosta per gli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti, che tra sabato e martedì prossimo se la vedrà con Malta prima e Inghilterra poi, hanno messo in pausa i campionati di Serie A e Serie B. Una pausa che, soprattutto i presidenti, stanno sfruttando per fare valutazioni sull’operato dei propri allenatori in questo primo scorcio di stagione.

Valutazioni, come quelle fatte dal presidente Danilo Iervolino alla Salernitana, il quale ha da qualche ora affidato la guida della sua squadra all’ex allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi il quale è già giunto all’ombra del Castello di Arechi per sostituire l’esonerato Paulo Sousa.

Una decisione, quella del numero uno dei granata di allontanare il proprio allenatore, che molti credevano sarebbe stata emulata, nel giro di pochissimo tempo, da Aurelio De Laurentiis che, indispettito dalle due sconfitte interne consecutive rimediate dal suo Napoli contro Real Madrid e Fiorentina, avrebbe iniziato a maturare l’idea di allontanare quel Rudi Garcia ingaggiato inaspettatamente in estate in sostituzione del vincente Luciano Spalletti.

Un Rudi Garcia che, da qualche settimana a questa parte, pare essere clamorosamente in bilico non tanto per i risultati (il Napoli è quinto a meno tre dalla zona Champions League), quanto per il disappunto generato in una parte di spogliatoio che non starebbe particolarmente apprezzando la sua gestione.

Napoli, Conte dice no: il sostituto di Garcia è un ex Psg

Nelle ultime ore, com’è ormai noto, Antonio Conte è stato rumorosamente avvicinato alla panchina del Napoli. Una panchina, già di per sé calda, che ha iniziato a infuocarsi dopo le due sconfitte casalinghe consecutive rimediate dai partenopei contro Real Madrid e Fiorentina.

Due disfatte di fila, entrambe con tre gol subiti, che hanno infastidito e non poco il presidente Aurelio De Laurentiis il quale avrebbe anche avuto un contatto con l’ex allenatore di Juventus ed Inter, che però avrebbe detto no alla sua proposta. Una proposta che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, il numero uno degli azzurri avrebbe già girato a un tecnico sudamericano con un passato al Paris Saint Germain.

Napoli, passione Argentina: Gallardo pronto a dire sì

Rudi Garcia è stato confermato, non si sa ancora per quanto, sulla panchina del Napoli. Una conferma, che durerà probabilmente poco, che il presidente Aurelio De Laurentiis annullerà non appena avrà trovato il profilo giusto al quale affidare la guida della sua squadra.

Un profilo che, stando a quanto riferito dall’emittente argentina Canal 26, il comandante in capo partenopeo avrebbe già trovato in Marcelo Gallardo il quale, dopo i recenti successi ottenuti alla guida del River Plate, è pronto a tornare in Europa a distanza di 15 anni dalla fine della sua esperienza da calciatore con la maglia del Paris Saint Germain.