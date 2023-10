È ufficiale: la Juve ha un nuovo Pogba | Emergenza risolta: può prendere la numero 10

La Juventus risolve i suoi problemi a centrocampo: trovato l’elemento giusto per l’undici di Massimiliano Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a fare i conti con vicende extra-campo che purtroppo la vedono indirettamente protagonista. Sebbene terza in classifica con soli quattro punti di ritardo sul Milan capolista, la società bianconera è stata infatti risucchiata nelle ultime settimane nel vortice delle ormai note vicende legate a Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Due vicende, quelle dei due centrocampisti, che, se analizzate da un punto di vista esclusivamente calcistico, mettono ora in seria difficoltà Massimiliano Allegri il quale dovrà inventarsi qualcosa nelle prossime settimane per aggirare questa particolare, nonché complicatissima situazione.

Una situazione per la quale il tecnico della Vecchia Signora dovrà fare chiaramente di necessità virtù. Se l’inaffidabilità di Pogba, visti i numerosi guai fisici dello scorso anno, era stata, per certi versi, messa in conto, l’esclusione di Fagioli è stata, invece, un fulmine a ciel sereno che porterà ancora più caos in un centrocampo, quello delle zebre, già lento, privo di idee e adesso anche con gli uomini contati.

Un centrocampo che la Juventus, almeno fino a gennaio, potrebbe rinfoltire con la promozione in prima squadra di qualche giovane di prospettiva della selezione Next Gen o con l’intervento sul mercato degli svincolati come strategia tappabuchi.

Juventus, problemi risolti: trovato il nuovo numero dieci

Con Pogba e Fagioli out, Massimiliano Allegri dovrà, come detto, inventarsi qualcosa per aggirare la mancanza di alternative nel suo centrocampo. Nonostante i risultati dicano che la Juventus è attualmente terza in graduatoria, ad un passo dalla vetta, il gioco dei bianconeri, come spesso ribadito, è lento, prevedibile e privo di qualsiasi tipo di fantasia.

Una fantasia, la cui mancanza si è spesso, ovviamente notata, che il tecnico bianconero avrebbe forse trovato in un centrocampista della selezione Next Gen che, al ritorno dalla pausa per le nazionali, potrebbe fare il tanto agognato salto tra i grandi.

Juve, dalla Next Gen alla Serie A: ecco il centrocampista che ha stregato Allegri

Titolare inamovibile della selezione Next Gen della Juventus impegnata in Serie C, Luis Hasa è l’elemento che Massimiliano Allegri avrebbe deciso di portare in prima squadra dopo la sosta. Classe 2004 cresciuto nel club piemontese, Hasa è un giocatore versatile capace di ricoprire più ruoli dal centrocampo in su.

Trequartista di ruolo, spesso impiegato anche come regista davanti alla difesa o addirittura come laterale, il 19enne di origini albanesi possiede tutte quelle caratteristiche che, ora come ora, servono come il pane a un centrocampo spento e abulico come quello della prima squadra. Allegri sembra intenzionato a promuoverlo subito, ma bisognerà aspettare il rientro dalla pausa nazionali per averne definitiva certezza.