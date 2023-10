Lo voglio di nuovo con me | Allegri, clamoroso passo indietro: chiesto alla dirigenza il ritorno del fantasista

Il tecnico bianconero, visti i problemi che ha in alcune zone del campo, ha chiesto alla dirigenza un illustre ex.

Nel calcio, così come nella vita in generale, si usa spesso dire che le classiche minestre riscaldate non sortiscono mai effetti positivi, o almeno non quelli sperati. Per minestra riscaldata si intende, nel gergo calcistico, una squadra che ingaggia un ex calciatore o allenatore, lo tessera nuovamente, sperando che possa dare quel contributo che dava una volta.

Al Milan si sono rivelati dei veri e propri fallimenti le seconde esperienze in rossonero di Sheva, Kaka, Sacchi, Capello, Balotelli, Boateng, mentre ha avuto invece un grande impatto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che, insieme a Marcello Lippi come allenatore della Juventus, può essere considerato la classica eccezione che conferma la regola.

Negli ultimi tempi, però, proprio la Juventus ci ha riprovato a riportare a Torino calciatori o allenatori che in passato hanno scritto pagine importanti di storia bianconera. Cosa che è successa con Leonardo Bonucci, anche se l’ex capitano bianconero è stato lontano dalla Vecchia Signora soltanto per una stagione e con il suo passaggio al Milan.

Poi, è successa soprattutto con Massimiliano Allegri e Paul Pogba. Il tecnico livornese è ancora l’allenatore della Juventus, ma come sappiamo la sua seconda esperienza non è minimamente paragonabile alla prima e molti tifosi bianconeri hanno abbandonato il suo carro già da parecchio tempo. Disastroso, invece, è stato il ritorno del centrocampista francese che, ceduto al Manchester United nell’estate 2016 per circa 100 milioni di euro, è stato ripreso a parametro zero e, tra infortuni in serie e caso doping, non ha praticamente quasi mai giocato.

Juve, si prospetta un altro grande ritorno

Nelle ultime ore, proprio a causa dei problemi di organico, soprattutto a centrocampo, con il caso Pogba e quello che potrebbe esplodere anche su Fagioli, la Juventus sta pensando ad un altro clamoroso ritorno, con un altro ex che tornerebbe a vestire la maglia bianconera.

Parliamo di Federico Bernardeschi che nell’estate 2022 ha accettato la corte dei Toronto Fc ed è andato a giocare in MLS. L’ex fantasista della Fiorentina sta vivendo un momento complicato in Canada. La sua squadra, in cui milita anche Insigne, è ultima in classifica nella propria divisione e naviga in acque cattivissime.

Allegri lo vuole, lui vuole tornare. Si può fare subito

Bernardeschi pare essersi già pentito della sua scelta di andare a fare un’esperienza in MLS e, a fine stagione, ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero. Tuttavia, i Toronto FC potrebbero anche concedergli la possibilità di andare a giocare in prestito per sei mesi e poi cederlo definitivamente in estate.

Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe proprio la Juventus la squadra maggiormente interessata a lui. Allegri lo riabbraccerebbe molto volentieri, Federico tornerebbe di corsa. Per l’allenatore, inoltre, ci sarebbe la possibilità di rimpolpare la zona mediana del campo, visto che Bernardeschi all’occorrenza può fare anche la mezzala.