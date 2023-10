Ci risiamo: Luis Suarez in Serie A | Questa volta niente esame di italiano, arriva immediatamente

Il campione uruguaiano, dopo essere stato vicino alla Juve qualche anno fa, potrebbe finalmente approdare nel nostro campionato.

Uno degli attaccanti più forti del nuovo Millennio. Può essere sintetizzato in questo modo e con questo copy Luis Alberto Suarez Diaz, o più semplicemente Luiz Suarez. Un attaccante forte tecnicamente, con un fiuto del gol impareggiabile, potente, veloce e furbo. Con quella giusta dose di cattiveria, a volte anche esagerata, che faceva e fa male alle difese avversarie.

Suarez dopo aver segnato caterve di gol con le maglie di Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid, ma anche con quella della sua Nazionale, sta vivendo gli ultimi anni della sua carriera in Sudamerica e, dopo aver militato nel Nacional, club in cui aveva esordito nel grande calcio, si è trasferito nel Gremio in Brasile.

Dopo aver vinto tutto e ripetutamente in Europa, quindi, El Pistolero è tornato in Sudamerica, ma la sua media gol è l’unica cosa a non averne risentito. Perché, se è vero che non può essere più il formidabile fuoriclasse che era fino a qualche stagione fa, è anche vero che un rapace come lui la porta la vede, la sente, la percepisce sempre e comunque.

E, così, anche a quest’età e dopo tutti gli anni di carriera alle spalle, lui segna. Venti gol in 51 presenze con la maglia del Nacional, addirittura 21 in 43 partite con quella del Gremio. La media di un gol ogni due partite a testimoniare la sua capacità, ancora adesso, di fare quello che gli è sempre riuscito meglio: i gol.

Suarez, l’esame farsa e l’addio alla Nazionale

Dopo il deludente Mondiale in Qatar ha detto addio alla maglia della sua Nazionale, ma anche con La Celeste ha scritto la storia: 68 reti in 137 partite. Qualche anno fa, esattamente a settembre 2020, prima di passare all’Atletico Madrid, Luis Suarez è stato vicinissimo a sbarcare in Italia. La Juventus aveva già trovato l’accordo con il calciatore, ma non avendo più slot per gli extracomunitari, poteva tessera solo calciatori comunitari.

L’esame di B1 di italiano all’Università di Perugia per far ottenere a Suarez la cittadinanza italiana e un tentativo che fallì miseramente, anche se la società bianconera, al termine di quell’indagine, è stata prosciolta. Fatto sta che il campione sudamericano non arrivò mai in Italia e si trasferì all’Atletico Madrid dove continuò a segnare e vincere.

Suarez, la Serie A già a gennaio?

Ora, potrebbe paventarsi un’altra possibilità, forse l’ultima, per vederlo finalmente in Italia. Anche se a 36 anni suonati, infatti, l’Inter potrebbe pensare a Suarez per rinforzare il suo attacco e offrire a Simone Inzaghi una valida alternativa alla coppia Lautaro-Thuram.

Un’alternativa d’esperienza, di lusso e di grande pericolosità, quindi, con un impiego part time che farebbe al caso, sia dell’Inter che del calciatore. La finestra di mercato di gennaio potrebbe essere già quella giusta e per gli interisti sarebbe un sogno che diventa realtà.