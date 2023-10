Marotta, non c’è più niente da fare | Grossa perdita, va in scadenza di contratto come Skriniar

L’Inter rischia di perdere un giocatore importante per la propria rosa, per lui il contratto è in scadenza a giugno 2024.

L’Inter ha perso la vetta nell’ultima giornata di campionato. Il pari a San Siro contro il Bologna dell’ex Thiago Motta è stato un mezzo passo falso che segue quello avuto contro il Sassuolo sempre tra le mura amiche. Cinque punti persi contro avversarie sulla carta alla portata e che hanno consentito al Milan di scavalcare i cugini e portarsi a due lunghezze in più in classifica.

Il doppio vantaggio iniziale, grazie a una pregevole rete di Lautaro Martinez, sempre più trascinatore dell’attacco nerazzurro e capocannoniere della Serie A, non è bastato per ottenere i tre punti.

La squadra di Simone Inzaghi resta la favorita per la conquista dello Scudetto, che significherebbe anche la seconda stella per il club milanese. Avversarie sul proprio cammino saranno però il Milan e non solo.

Il Napoli è in crisi ma un possibile repentino cambio di panchina potrebbe dare nuovo entusiasmo all’ambiente e dare inizio alla rimonta mentre la Juventus non ha le competizioni europee e può concentrarsi sulla Serie A.

Mattia Darmian in scadenza con l’Inter, per lui possibile addio

Mattia Darmian è a scadenza di contratto con l’Inter. Se le parti non giungeranno a un accordo il giocatore sarà libero di cambiare squadra da svincolato dal prossimo luglio, con il dispiacere di una tifoseria che apprezza molto le sue prestazioni e il suo attaccamento alla maglia.

Con l’arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, il suo posto da titolare è sempre più a rischio e questo potrebbe convincere il terzino, spesso utilizzato anche come centrale di una difesa a tre, ad andarsene altrove.

Lo stato della difesa dell’Inter, partenza ottima in campionato

Una difesa quella dell’Inter che al momento sta dando parecchie garanzie al tecnico. Sommer si sta dimostrando un degno sostituto di Onana, il quale non sta ripetendo a Manchester l’ottimo rendimento avuto nel suo anno a Milano sponda nerazzurra.

Acerbi e Bastoni continuano a essere il perno del reparto arretrato e della Nazionale italiana, con Barella a centrocampo a rappresentare lo zoccolo duro dei nerazzurri per Luciano Spalletti, chiamato adesso a portare gli azzurri agli Europei di Germania con gli impegni di qualificazione dei prossimi giorni che saranno decisivi per evitare gli spareggi.