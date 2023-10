Clamoroso: l’ex Juve confessa tutto | “Differenze arbitrali quando gioca? Conoscete già la risposta”

Un’ex giocatore della Juventus ha rivelato tutto: inutile ogni discussione, il differente trattamento arbitrale è sotto gli occhi di tutti.

Inizio di Serie A che è iniziata con un buon rendimento da parte della terna arbitrale, coadiuvata dal Var, ma non sono mancate polemiche su alcuni episodi. L’ultimo di questi ha riguardato il Milan e la rete, siglata da Pulisic, che ha consentito ai rossoneri di sbancare il difficile campo di Genova sabato scorso, consegnando la vetta in solitaria della classifica, causa concomitante stop casalingo dei cugini dell’Inter, bloccati sul pari dal Bologna.

Proprio la squadra emiliana è stata invece protagonista di un torto arbitrale degno di nota quando ha affrontato in trasferta un’altra grande del campionato, cioè la Juventus, fermandola anche in questo caso sul pari.

Se a San Siro gli uomini di Thiago Motta avevano rimontato un doppio svantaggio, all’Allianz Stadium erano passati in vantaggio ed erano in controllo della gara, quando è capitato l’episodio tanto contestato, cioè un rigore netto non fischiato e con il Var che non è intervenuto.

Poco dopo Dusan Vlahovic è svettato in mezzo alla difesa rossoblu siglando la rete del definitivo 1 a 1, con le polemiche che sono continuate anche nei giorni successivi alla sfida tra le due compagini di Serie A.

Alvaro Morata e le sue parole contro il Real Madrid

Alvaro Morata è stato per tutto il mercato estivo nel mirino di club di Serie A per poi restare all’Atletico Madrid. In questi giorni è impegnato con la nazionale spagnola nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei, previsti in Germania a giugno 2024.

Dal ritiro iberico ha parlato in conferenza stampa delle differenze tra gli arbitraggi quando giocava con il Real Madrid rispetto a quanto succede con la maglia dei rivali concittadini: “Conoscete già la risposta. Tutto il mondo la conosce. Niente, non dico altro, la sapete già“.

Alvaro Morata sempre più bomber dell’Atletico Madrid

Per il bomber spagnolo un inizio di stagione davvero ottima. Numeri importanti, doppietta decisiva proprio nel derby contro il Real, battuto in Liga per 3 a 1, e due reti anche nell’ultima partita del girone di Champions League.

Con Antoine Griezmann e Memphis Depay forma un tridente temuto da ogni difesa e i Colchoneros stanno provando a bissare il campionato della scorsa stagione, chiusa al terzo posto dietro a Real e Barcellona, campione poi del titolo nazionale.