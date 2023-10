La strana proposta | Maguire chiamato dalla Serie A, colpo a gennaio per risolvere l’emergenza

Maguire nel mirino di un club di Serie A per risolvere l’emergenza in difesa, possibile trasferimento in Italia a gennaio.

Sono lontani i tempi in cui Harry Maguire era il centrale più promettente del calcio inglese, al punto da trasferirsi al Manchester United per un’operazione economicamente molto gravosa ma che sul campo non ha per niente dato i suoi frutti. Sono davvero tanti gli errori commessi dal difensore negli ultimi anni e il pessimo rendimento dei Red Devils è dovuto anche alle sue pessime prestazioni.

Il giocatore ha perso progressivamente anche il posto da titolare in Nazionale. Dopo aver raggiunto la finale degli ultimi Europei, in Qatar l’Inghilterra non si è ripetuta e adesso è in corso un nuovo ciclo.

In questo inizio di stagione sta giocando molto poco anche a causa del rapporto conflittuale con il mister olandese Ten Hag e in Premier League al momento il Manchester non sta riuscendo a carburare, trovandosi già parecchio lontano dalla vetta.

In Champions due sconfitte di fila, ultima delle quali all’Old Trafford contro i turchi del Galatasaray con tanto di contestazione al triplice fischio e il passaggio agli ottavi di finale che sembra già compromesso.

Harry Maguire e la sua voglia di cambiare squadra

Il difensore inglese ha dichiarato al tabloid The Sun di pensare di andare a giocare altrove: “Non ho intenzione di restare qui a vita e giocare una partita al mese. Se la situazione non cambierà, farò una chiacchierata con il club“.

Gli obiettivi a breve termine sono altri però: “Ora sono concentrato a lottare per cercare di riconquistare il posto in squadra. Continuerò a lavorare per migliorare, sono sicuro che ci saranno delle occasioni per dimostrare il mio valore“.

Harry Maguire possibile sostituto di Ibanez alla Roma

Tra i possibili approdi futuri di Harry Maguire c’è anche l’Italia, in particolare la Roma. L’allenatore José Mourinho ha manifestato più volte in conferenza stampa l’emergenza del reparto arretrato, con la partenza di Roger Ibanez che ha indebolito la difesa giallorossa.

Serve quindi un giocatore di esperienza che possa dare garanzie e Maguire è un potenziale nome sul taccuino del direttore sportivo Tiago Pinto, che potrebbe bissare l’operazione fatta con il club di Manchester quando a Trigoria arrivò Smalling, trovando in Italia una continuità di rendimento che aveva perso in Inghilterra.