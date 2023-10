Roma, un altro ‘outing’ pro Lazio? | Emergono segnali inquietanti: “È stato retrocesso nella squadra Under”

Un altro giocatore della Roma avrebbe manifestato la propria fede calcistica per la Lazio, le sanzioni del club potrebbero essere pesanti

Nicola Zalewski non sta vivendo un periodo facile, anzi forse il peggiore della sua carriera. Fisicamente le sue condizioni sono buone, eppure il centrocampista ha giocato molto poco in questo inizio di stagione. Per lui un’ora sul campo dello Sheriff e meno di mezz’ora contro il Servette nei due impegni dei giallorossi nel girone di Europa League.

Il suo impiego in campionato è ancora inferiore, con sei presenze in Serie A ma con nel complesso circa 180 minuti in campo, frutto di sostituzioni o suoi inserimenti quando la partita era già in corso.

Per lui le buone notizie non sono arrivate, di conseguenza, nemmeno per la Nazionale. Lo scarso minutaggio con il club ha convinto il tecnico della Polonia a non convocarlo per gli impegni previsti per questa settimana.

Anzi è stato deciso di retrocederlo nell’Under 21 per consentire a lui di giocare e di ritrovare lo stato di forma psicofisico migliore possibile. Un’umiliazione per chi ha partecipato con la prima squadra al Mondiale in Qatar.

Zalewski e il suo tifo per la Lazio, le indiscrezioni

Nicola è nato a Tivoli. Il giocatore in forza alla Roma, in realtà, potrebbe fare il tifo per la Lazio e non per i giallorossi. Questo testimonierebbe il rendimento insufficiente di questo periodo e potrebbe portare, nel caso in cui ciò avesse fondamento, a sanzioni da parte della dirigenza giallorossa nei suoi confronti.

Una prospettiva infelice che causerebbe uno spaccamento all’interno del gruppo spogliatoio, in un momento di ripresa per la Roma, reduce da tre convincenti successi tra campionato ed Europa, e Zalewski potrebbe tornare utile per il turnover.

La Roma è in ripresa, Romelu Lukaku è già leader della squadra

La Roma, dopo un inizio veramente deludente, sta risalendo la china in Serie A. Metà classifica raggiunta e il quarto posto che è distante al momento sei punti, un gap che potrebbe accorciarsi nel caso di un filotto di risultati positivi.

Romelu Lukaku si è ambientato splendidamente e sta facendo la differenza in attacco, Andrea Belotti è un ottimo intermediario e Dybala, uscito in lacrime a Cagliari, potrà rientrare in campo tra meno di un mese, per uno stop decisamente meno grave del previsto.