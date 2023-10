Gioca con l’Inter ma lo prende il Milan | Scovato il nuovo Gullit e vinto il derby di mercato

Stavolta trionfa il Milan. L’Inter, dominatrice sul campo nell’ultimo anno, alza bandiera bianca. Il derby di mercato lo vincono i rossoneri.

Il derby tra Milan ed Inter, si sa, è una delle partite più sentite nel mondo del calcio. Una sfida che, quando in programma, suscita sempre l’interesse non solo dei tifosi delle due squadre, ma anche di milioni di semplici appassionati sparsi in giro per il mondo.

Una disputa, quella tra Diavolo e Biscione, dominata recentemente dal secondo, che nel corso degli anni si è spesso consumata anche in sede di calciomercato. Basti pensare, infatti, a tutti i calciatori che, durante la sessione estiva di calciomercato, sono stati costantemente accostati a rossoneri e nerazzurri.

Giocatori come Taremi, Frattesi e Thuram che, quasi quotidianamente, sono stati dati per vicini a uno dei club. E se per gli ultimi due a spuntarla è stata l’Inter, il discorso cambia completamente nel caso dell’iraniano che, vicinissimo alla firma col Milan, ha poi fatto saltare tutto per via della proposta d’ingaggio della società rossonera considerata troppo bassa.

Società che, ad ogni modo, non si è fasciata la testa, lavorando, al contrario, meticolosamente per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa di grandissimo livello. Una rosa alla quale potrebbe presto aggiungersi un gioiellino che gli uomini di mercato di Via Aldo Rossi stanno monitorando con attenzione già da qualche settimana.

Milan, occhi sul gioiellino del Benfica: che prestazione contro l’Inter

Ha affrontato l’Inter in Youth League e a vederlo c’erano anche gli uomini di mercato del Milan. Una prestazione sontuosa, quella offerta contro i nerazzurri, che ha impressionato Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio al punto da convincere Gerry Cardinale a fare un tentativo per strapparlo al Benfica, club proprietario del suo cartellino. Stiamo parlando ovviamente di Rafa Luis, gioiellino dell’under 19 del club lusitano, che il Milan vorrebbe portare a Milano quanto prima.

Centrocampista alto un metro e 86, il giovanissimo portoghese ricorda per caratteristiche Rodri del Manchester City. Dotato di grande visione di gioco alla quale abbina tanta grinta e un’ottima capacità d’inserimento per concludere a rete, il classe 2005 è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera che, pronta a tutto pur di portarlo all’ombra della Madonnina, potrebbe avviare i contatti col Benfica già nelle prossime settimane.

Milan, assalto a Rafa Luis, ma il Benfica lo blinda

Il Milan, come detto, segue molto da vicino il talento di proprietà del Benfica, Rafa Luis. Rimasti impressionati dalle qualità del giovane in occasione della sfida di Youth League contro l’Inter, gli uomini di mercato rossoneri hanno già annotato il suo nome sul proprio taccuino.

L’obiettivo del Diavolo è quello di assicurarsi il classe 2005 quanto prima così da battere la concorrenza di molte big europee che stanno iniziando a bussare alla porta del club lusitano. Un club, quello del presidente Manuel Rui Costa, che però ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di svendere il suo gioiello al quale, pochi giorni fa, ha fatto firmare un nuovo rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2028.