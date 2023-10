Ufficiale, è saltata la panchina | Già annunciato il nome del sostituto, fatale l’ultima sconfitta

Dopo quelle di Marsiglia e Siviglia, un’altra panchina di club tra i top campionati europei ha ufficialmente un nuovo padrone.

Siamo solo ad inizio ottobre e si sono appena giocate otto/nove partite di campionato, almeno nelle leghe più importanti, e due di coppe europee, tra Champions, Europa e Conference League. Nonostante questo sono già quattro le panchine importanti che hanno avuto uno scossone importanti ed hanno visto cambiare il proprietario.

Villareal, Lione, Marsiglia ed ora il Siviglia sono i club più importanti che hanno già esonerato il proprio tecnico. Dopo Setién, Laurent Blanc e Marcelino, quindi, anche Mendilibar è stato esonerato dal club andaluso, nonostante la conquista dell’Europa League del maggio scorso.

Blanc e Marcelino sono stati sostituiti da allenatori italiani, rispettivamente da Fabio Grosso e Gennaro Gattuso, mentre la panchina del Siviglia ancora non ha un nuovo padrone. Dopo il rifiuto di Gallardo, al momento in pole sembra esserci proprio Marcelino, nonostante la sua esperienza in Francia sia terminata appena qualche settimana fa.

Altre panchine illustri che rischiano di cambiare proprietario nelle prossime settimane sono quelle del Manchester United e del Napoli. Ten Hag continua a non convincere e se non recupererà terreno in campionato, oltre a qualificarsi al secondo turno di Champions League, potrebbe essere esonerato. La situazione di Rudi Garcia, invece, è chiara a tutti e sarà decretata nelle partite che saranno disputate dai partenopei dopo la sosta.

Allenatore esonerato a fine settembre, la squadra è ultima

Ci sono anche altre squadre, militanti nei top cinque campionati europei, che hanno già esonerato il proprio allenatore e anche abbastanza presto. In Italia ci ha pensato l’Empoli con il licenziamento di Paolo Zanetti e l’avvicendamento con Aurelio Andreazzoli. In Spagna, invece, stessa sorte è toccata a Vicente Moreno.

Il tecnico spagnolo è stato sollevato dall’incarico di allenatore dell’Almeria lo scorso 29 settembre dopo il 5-1 subito dal Siviglia. Moreno era ultimo in classifica con appena due punti conquistati in appena sette partite. Nei successivi due match di Liga la squadra è stata affidata al secondo, Lasarte che ha guidato il club iberico nel pareggio casalingo per 3-3 contro il Granada e nella sconfitta per 3-0 contro l’Athletic Bilbao.

Annuncio ufficiale, ecco il nuovo allenatore

Ed è proprio di origini basche il nuovo allenatore ufficializzato dall’Almeria nelle ultime ore. Si tratta di Gaizka Garitano che ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2025. Il club ha dato l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore sulle proprie pagine social.

Garitano aveva allenato nelle ultime due stagioni l’Eibar ed ora ha accettato questo nuovo incarico che gli presenta un’impresa che al momento sembra proibitiva: salvare l’Almeria, nonostante questo inizio di Liga disastroso che ha portato soltanto tre punti nelle prime nove partite.