Bordata inaudita ai microfoni | Il tecnico nerazzurro scarica il suo top player, ha già fatto le valigie

Dichiarazioni al veleno da parte dell’allenatore che non le ha mandate a dire ad uno dei suoi calciatori più importanti.

L’ultimo turno di campionato, l’ottava giornata del campionato di Serie A, è stato molto importante perché ha delineato ancora di più la classifica, soprattutto nelle sue prime posizioni ed in coda. Per quanto riguarda la zona retrocessione, infatti, il pari a reti bianche tra Empoli e Udinese e le sconfitte pesanti di Cagliari e Salernitana, hanno detto, una volta di più, che per ora la lotta per non retrocedere è un affare che riguarda soltanto quelle quattro squadre.

Ovviamente il campionato è ancora lunghissimo e mancano ben 30 partite, ma le prime impressioni sono comunque rilevanti. L’ottava giornata è stata la giornata del Milan che, battendo il Genoa a domicilio, seppur tra mille polemiche, ha approfittato del pareggio del’Inter in casa contro il Bologna per balzare da solo in vetta.

La vittoria della Juve nel derby di Torino, della Fiorentina a Napoli, poi, hanno allontanato i partenopei dal treno scudetto (ora sono sette i punti di distacco dal Milan) e messo bianconeri e viola al terzo posto in classifica in piena zona Champions. C’è stato poi il rilancio delle romane. La Roma ha battuto facilmente il Cagliari in trasferta, mentre la Lazio ha avuto la meglio per 3-2 sull’Atalanta.

Proprio a margine di questo bellissimo match ci sono state le parole importanti di Gian Piero Gasperini che, al termine del match, ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sulla gara persa contro la Lazio. Il tecnico ha spiegato come i primi 10-15 minuti hanno condizionato la partita, di come la reazione della squadra gli sia piaciuta, ma anche di quanto la stanchezza dopo il match di Europa League (vinto in Portogallo giovedì scorso) abbia influito sul finale del match poi perso per un gol di Vecino.

Le parole di Gasperini su un suo calciatore

Gasperini, inoltre, ha parlato della prova dei singoli e di come alcuni calciatori non siano stati all’altezza di un match così importante. Riferimento particolare ad Ademola Lookman che, secondo Gasperini, non è entrato con il piglio e lo spirito giusto e non sembrava essere determinato come gli altri.

Queste le parole del tecnico bergamasco sul nigeriano: “Lookman è stato la nota stonata della giornata, mi è sembrato un po’ seccato dell’esclusione anche se lui a Lisbona ha giocato 90 minuti. L’ho visto non allineato come gli altri compagni, quasi come il dover entrare per lui sia una cosa da non accettare”.

Valigie pronte, il calciatore parte dopo il match

Ora, per tutti i calciatori dell’Atalanta c’è la sosta e poi un altro trittico di partite importanti tra campionato ed Europa League. Genoa e Sturm Graz saranno le prossime avversarie dei nerazzurri che però dovranno attendere il ritorno di molti calciatori che hanno già fatto le valigie per andare a giocare con la propria Nazionale.

Tra questi c’è proprio il nigeriano Ademola Lookman che sarà impegnato in un doppio impegno in amichevole con la propria Nazionale. Per la Nigeria ci sarà prima il match del 13 ottobre contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, poi quello del 16 ottobre contro il Mozambico.