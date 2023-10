Inter? No, grazie | Conte l’ha già dimenticata e vola in Liga: vuole vincere in Europa

Antonio Conte vicino al ritorno in panchina: per il tecnico italiano avanza l’ipotesi Liga, con l’obiettivo di vincere in Europa.

Antonio Conte è senza panchina da due stagioni. Dopo la fine della sua avventura in Premier League con il Tottenham, il tecnico pugliese si è preso una pausa in attesa di una proposta allettante che lo convinca a tornare ad allenare. Consapevole di essere tra i mister più vincenti d’Europa, Conte accetterà solo un club con un progetto ambizioso e con la prospettiva di vincere trofei.

Il suo nome è stato accostato a diversi club, ultimo dei quali la Roma, nel caso di un esonero di José Mourinho, ipotesi che è stata avanzata dopo un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative.

Il tecnico portoghese probabilmente lascerà i giallorossi al termine della stagione in corso per accasarsi in Arabia, dove è già stato contattato con l’offerta di un ingaggio faraonico. Conte è stato designato come possibile sostituto.

Il club dei Friedkin ha intenzione di puntare su un tecnico blasonato e che sia in grado di dare entusiasmo all’ambiente e Antonio Conte rappresenta un profilo idoneo ma quest’ultimo potrebbe tornare a breve in panchina e non in Serie A.

Antonio Conte e il Siviglia, nuova avventura in Liga?

Il Siviglia ha da poco esonerato il proprio allenatore e Antonio Conte è uno dei nomi indiziati per subentrare sulla panchina del club andaluso. Il suo arrivo in Spagna potrebbe verificarsi nel caso in cui il club sia disposto a investire sul mercato.

Inoltre, per Conte si prospetta l’ipotesi di allenare un club vincente in Europa, campione in carica di Europa League, competizione che ha vinto anche nel 2020 battendo in finale proprio Antonio Conte, che all’epoca allenava l’Inter.

Il cambio di panchina prima della pausa per le Nazionali

Mendilibar aveva vinto a giugno la settima Europa League per il Siviglia, battendo ai calci di rigore in finale la Roma, e a pochi mesi di distanza saluta con un esonero il club spagnolo. Un triste epilogo per il tecnico che sarà comunque ricordato dalla calda tifoseria andalusa per questo trofeo.

Una squadra che sembra allo sbando e che naviga nei bassi fondi della Liga ha bisogno di risalire la china e in fretta, ritrovando entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. Questo cambio di panchina avviene nel momento della pausa per le Nazionali ed è l’occasione per consentire al nuovo allenatore di poter conoscere i giocatori prima del suo esordio. Vedremo se questo sarà proprio Antonio Conte.