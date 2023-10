Griezmann, ti ricordi di me? | L’attaccante si svincola e torna nella squadra del cuore

Per Antoine Griezmann una bella notizia: il giocatore si svincola e adesso potrà giocare per il campionato che lo ha reso grande.

L’Atletico Madrid ha iniziato tra alti e bassi la stagione. Una rosa confermata in larga parte rispetto a quella che ha concluso al terzo posto la scorsa Liga. Se ne è andato Joao Felix che ha scelto di continuare la propria carriera al Barcellona. Per lui un prestito con un riscatto che sarà fissato a una cifra sicuramente molto elevata, dato anche l’ottimo rendimento del gioiellino portoghese in queste prime partite guidato da Xavi.

In casa Atletico numeri importanti da parte di Alvaro Morata, più volte vicino al ritorno in Serie A nella finestra estiva del calciomercato ma alla fine rimasto e diventato il perno dell’attacco della squadra di Diego Simeone.

Il bomber spagnola è risultato decisivo negli ultimi impegni dei Colchoneros, dalla vittoria contro il Real Madrid nel derby di campionato allo scontro di Champions League contro gli olandesi del Feyeenord con una doppietta.

I compagni d’attacco sono Memphis Depay, trequartista molto valido anche dalla distanza e da calcio da fermo, e Antoine Griezmann che è tornato nella squadra in cui è esploso calcisticamente dopo la parentesi sfortunata in Catalogna.

Carlos Vela, il fantasista messicano può tornare in Liga

Carlitos Vela, storico compagno di Grizou alla Real Sociedad, si svincolerà dal Los Angeles Football Club il 31 dicembre 2023 e potrebbe tornare in Liga, dove tutto è cominciato, magari formando di nuovo una coppia temuta da tutte le difese del campionato spagnolo.

Il fantasista messicano ha sempre avuto numeri da grande giocatore, esprimendoli soprattutto con la maglia della sua Nazionale, finendo per essere discontinui nei club e di conseguenza ritrovandosi a disputare la MLS.

L’Atletico e il possibile rinforzo di Carlos Vela

L’Atletico Madrid potrebbe quindi rinforzare il proprio reparto offensivo nel mercato di riparazione di gennaio con un attaccante d’esperienza che potrebbe risultare utile sia nella corsa ai primi posti del campionato spagnolo sia se la squadra di Simeone dovesse qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Gli spagnoli sono nel girone eliminatorio con la Lazio e il Celtic e sono i grandi favoriti per il passaggio del turno, anche se la scorsa stagioni sono stati a sorpresa eliminati subito dalla principale competizione internazionale. Per i giocatori c’è un forte senso di rivalsa, con l’obiettivo di tornare a essere tra le grandi del calcio europeo.