Tradimento nerazzurro in diretta | Non aveva esultato perchè se ne va da Ancelotti

Il crack della Serie A sta per lasciare la sua squadra, il Real Madrid lo ha messo nel mirino con il consenso di Ancelotti.

Il Real Madrid ha iniziato la stagione con gli stessi numeri importanti delle precedenti. La partenza del bomber e ultimo Pallone d’oro Karim Benzema non ha creato difficoltà al reparto offensivo dei blancos, dato l’approdo in Spagna di Bellingham, acquistato per oltre 100 milioni dal Borussia Dortmund, e che ha preso sulle spalle la sua nuova squadra a suon di reti e di prestazioni eccellenti.

Anche in Champions League un percorso senza intoppi, con due vittorie sofferte ma meritate conquistate prima al Santiago Bernabeu contro i tedeschi dell’Union Berlino e poi con i tre punti ottenuti sul tosto campo di Napoli grazie al gran tiro di Valverde nel finale.

Se il passaggio del turno in Europa sembra essere cosa fatta, in Liga continua la sfida a due con il Barcellona, campione in carica e desideroso di confermarsi come testimonia l’avvio di campionato degli uomini di Xavi per una lotta punto a punto che potrebbe continuare fino a maggio.

Un’altra squadra della Catalogna, cioè il Girona, si è inserita nelle prime posizioni, una sorpresa dato l’obiettivo di una tranquilla salvezza che si è prefissata la società, che ha come leader un ex Serie A, bomber Stuani.

Il Real Madrid interessato a Scalvini, Atalanta messa all’angolo

Al termine di questa stagione si aprirà un nuovo ciclo per il Real Madrid. Ancelotti saluterà il club per diventare il commissario tecnico del Brasile e al suo posto probabilmente in panchina ci sarà Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen.

Per la difesa gli spagnoli sono interessati al centrale dell’Atalanta Scalvini. Giocatore di assoluta prospettiva, che ha colpito anche nell’ultimo impegno internazionale dei nerazzurri di Gasperini, segnando una delle due reti che hanno consentito di sbancare il difficile campo dello Sporting Lisbona.

Atalanta specializzata in plusvalenze, la prossima con Scalvini?

Per l’Atalanta si prospetta un’altra plusvalenza importante dopo quella di Hojlund, prelevato a basso costo e dopo una sola stagione ceduto per ben 80 milioni al Manchester United.

Sicuramente la dirigenza riuscirà, in caso della cessione del difensore della Nazionale italiana, a trovare, grazie a uno dei settori giovanili migliori d’Italia e all’abilità dei talent scout, un degno sostituto per mantenere alto il tasso tecnico del reparto difensivo