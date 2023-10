Leao, addio al sogno rossonero | Si mette in mezzo il Chelsea, Cardinale è rassegnato

Inserimento del Chelsea per il giocatore: Gerry Cardinale totalmente spiazzato. Per Leao è tempo di dire addio, rossoneri amareggiati.

Milan in vetta alla Serie A prima della sosta per le Nazionali, grazie alla sofferta vittoria sul campo del Genoa di sabato scorso con la rete realizzata nel finale da Pulisic e un recupero che ha visto Giroud nei panni del portiere a causa dell’espulsione di Mike Maignan e l’impossibilità di effettuare altri cambi dalla panchina.

Tra due settimane il forte portiere francese, insieme a Theo Hernandez, salterà lo scontro diretto contro la Juventus a San Siro, con i bianconeri a meno 4 dai rossoneri e desiderosi di accorciare le distanze dalla capolista.

Nel frattempo la squadra di Stefano Pioli si gode il momento e la rimonta compiuta sui cugini dell’Inter, frutto di quattro vittorie consecutive ottenute dopo la batosta subita nel derby della Madonnina.

Un gruppo compatto e coeso che è desideroso di raggiungere risultati importanti e di regalare ai tifosi la seconda stella, senza tralasciare la Champions League con un percorso europeo che deve ancora ingranare.

Openda nel mirino del Chelsea, si complica l’affare in attacco

Intanto il mercato, si sa, non si ferma mai, e la dirigenza si stava muovendo per assicurarsi una punta. Si inserisce nella corsa a Openda, centravanti del Lipsia, il Chelsea e questo complica la buona riuscita dell’affare.

Per Leao sarebbe stato un ottimo partner d’attacco ma adesso il profilo si allontana dai rossoneri, dato che i blues dispongono di maggiore liquidità da investire per ingaggiare il bomber africano.

Il Milan e il suo attacco, risposte positive dalle seconde linee

Il Milan però deve dormire sogni tranquilli, dati i risultati di questo inizio di stagione e le risposte positive che sta avendo anche dalle seconde linee. Pioli non ha avuto paura di proporre un turnover in alcuni impegni di campionato e la squadra non ha diminuito il proprio tasso tecnico, con alcuni nomi che hanno stupito, da Adli ad Okafor, a segno sia contro il Cagliari che contro la Lazio.

In attesa del rientro in campo di Jovic è l’ex punta del Salisburgo a garantire il giusto riposo a Giroud, numero nove titolare ma che necessita di un minutaggio gestito con oculatezza data l’età avanzata e il rischio di infortuni.