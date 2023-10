Si è già pentito | Prenotato il biglietto di ritorno, Inzaghi lo riaccoglie a braccia aperte

Sta per tornare all’Inter dopo aver lasciato i nerazzurri in maniera burrascosa: l’allenatore è pronto a riaccoglierlo.

Il pareggio contro il Bologna nell’ultima partita di campionato pone un campanello d’allarme in casa Inter. Un solo punto nelle ultime due gare a San Siro provoca la perdita del primo posto in classifica, ora occupato in solitaria dal Milan, distante due lunghezze. Preoccupa l’incapacità dei nerazzurri di mantenere il vantaggio con un’altra rimonta subita, segno di poca concentrazione.

La sosta per le Nazionali consentirà alla squadra di Simone Inzaghi di ricaricarsi e riflettere sugli errori commessi, cercando di ripartire subito riconquistando la vetta del campionato e provando a chiudere la pratica nel girone di Champions League nel doppio scontro con il Salisburgo.

Non convincono le scelte tecniche dell’allenatore, con alcuni cambi che sono stati criticati dai tifosi e dagli addetti ai lavori e con un’assalto finale che è stato molto inconcludente contro gli emiliani che hanno meritato il pareggio.

Una partenza sprint ha illuso l’Inter di poter liquidare facilmente la pratica Bologna ma così non è stato. La squadra di Thiago Motta si è dimostrata una rivale tosta e ha recuperato il doppio svantaggio grazie a un rigore e una rete realizzata all’inizio del secondo tempo.

Caldirola, per l’ex Inter un possibile ritorno

La fragilità difensiva preoccupa la dirigenza. Si cercano dei rimedi con l’inserimento di nuovi giocatori all’interno della rosa nerazzurra. Avanza l’ipotesi del ritorno di Luca Caldirola, in forza al Monza. Il contratto con i brianzoli è in scadenza a giugno 2024 e il centrale potrebbe rientrare a Milano dopo aver giocato anche in Germania.

Il rendimento nella cittadina lombarda è stato ottimo e con le sue prestazioni sta contribuendo all’ottimo campionato della squadra di Raffaele Palladino. Inoltre, il suo nome risolve anche la questione relativa alle liste UEFA, avendo completato il percorso giovanile all’Inter.

Un Monza in splendida forma, due vittorie di fila per i brianzoli

Il Monza è reduce da due vittorie consecutive, conquistate sul difficile campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi tra le mura amiche contro una Salernitana in piena crisi e al penultimo posto in classifica.

Sei punti conquistati anche senza subire reti, a testimonianza di una solidità difensiva importante, elemento degno di nota per mantenere la categoria per la seconda stagione consecutiva e togliersi qualche soddisfazione in più.