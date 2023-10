Allegri, è una maledizione francese | Fuori uso anche l’altro, catastrofe dopo la Nazionale

Una mazzata che non ci voleva: Milan-Juventus del 22 ottobre prossimo perde un protagonista importante. Si lavora per trovare una soluzione.

La Serie A si prende una pausa e lascia spazio ai due impegni dell’Italia di Luciano Spalletti, valevoli per le qualificazione ad Euro 2024, contro Malta (sabato 14 ottobre alle 20.45) e Inghilterra (martedì 17 ottobre alle 20.45). Due match, che gli Azzurri non dovranno ovviamente sbagliare, in seguito ai quali le squadre del massimo campionato italiano di calcio torneranno in campo per la nona giornata della stagione.

Una nona giornata, che scatterà sabato 21 ottobre, nella quale spiccherà senza alcun dubbio la sfida del Giuseppe Meazza, in programma domenica 22 alle 20.45, tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre, quella rossonera e quella bianconera, che arriveranno all’appuntamento di San Siro con stati d’animo pressoché simili e con lo stesso identico obiettivo: la vittoria.

I tre punti in palio serviranno infatti tanto al Diavolo quanto alla Vecchia Signora per continuare a portare avanti la propria striscia di risultati positivi. I meneghini, dopo la figuraccia nel derby, hanno inanellato una serie di quattro vittorie consecutive (Verona, Cagliari, Lazio e Genoa) che li ha portati al primo posto in classifica a quota 21 punti.

I piemontesi, dal canto loro, dopo la disfatta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, hanno rialzato la testa portando a casa due vittorie (Lecce e Torino) e un pareggio (Atalanta), senza subire gol, nelle ultime tre gare di campionato disputate. Un rendimento più che positivo, questo recente della Vecchia Signora, al quale Allegri spera di dare seguito ottenendo un successo contro la sua ex squadra. Un successo che, qualora arrivasse, porterebbe la Juventus, Inter permettendo, a un solo punto di distanza dalla vetta.

Juventus, che disastro contro il Milan: ultimo successo nel 2021

Per trovare una vittoria della Juventus contro il Milan bisogna tornare indietro di quasi tre anni. Era infatti il 6 gennaio 2021 quando la Vecchia Signora, al tempo guidata da Andrea Pirlo, sbancava San Siro grazie alle reti di Federico Chiesa, autore di una doppietta, e Weston McKennie.

Da lì in poi, infatti, i bianconeri non sono più riusciti nel compito di battere il Diavolo il quale, negli ultimi cinque incontri ufficiali disputati, tra casa e trasferta, ha battuto i piemontesi per ben tre volte (senza subire neanche una rete), concedendo solo due pareggi: 0-0 al Meazza il 23 gennaio 2022 e 1-1 all’Allianz Stadium il 19 settembre 2021.

Milan, contro la Juve non ci saranno due intoccabili di Pioli

Milan-Juventus del prossimo 22 ottobre sarà, come detto, il big match della nona giornata di campionato in Serie A. Un match, la cui posta in palio vale tantissimo tanto per i meneghini quanto per i piemontesi, al quale, com’è ormai noto, non prenderanno parte Theo Hernandez e Mike Maignan.

Entrambi squalificati, a causa dei rispettivi cartellini rimediati nell’ultima sfida contro il Genoa (giallo per il terzino che era diffidato e rosso diretto per il portiere), i due calciatori francesi saranno costretti a guardare dalla tribuna i propri compagni. Una brutta mazzata, questa, per Stefano Pioli, che in vista del match coi bianconeri spera quindi di non perdere altri elementi impegnati in questi giorni con le proprie nazionali.