Clamoroso: il Bayern Monaco lo libera immediatamente | Vola da Garcia e firma in 24h

‘Affare’ lampo tra Bayern Monaco e Napoli: il calciatore non rientra nei piani dei tedeschi. Firma del contratto vicinissima.

La sconfitta interna di ieri sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha fatto scivolare in quinta posizione il Napoli di Rudi Garcia, che ora si trova a meno tre dalla zona Champions League e addirittura a meno sette dal primo posto del Milan.

Una disfatta pesantissima, la terza della stagione tra le mura amiche del Diego Armando Maradona, dopo quelle contro Lazio e Real Madrid, che ha mostrato come gli azzurri non siano più difensivamente solidi come lo scorso anno.

Orfana di Kim, ceduto in estate al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, la difesa dei partenopei sembra infatti aver perso quella brillantezza che solo pochi mesi fa aveva permesso di festeggiare il terzo scudetto della storia del club. Una, si spera momentanea, perdita di brillantezza ed efficacia che la società potrebbe provare ad aggirare tornando sul mercato.

Un mercato, quello degli svincolati ovviamente, dal quale Aurelio De Laurentiis potrebbe pescare più di un elemento di indubbio valore. I nomi messi nel mirino dal numero uno partenopeo sono tanti, con uno in particolare a stuzzicare le sue fantasie. Un nome di caratura internazionale che, vista la situazione, farebbe più che comodo a Rudi Garcia.

Napoli, il Bayern Monaco ti fa un gran regalo: arriva il forte difensore

Vista la buona riuscita della trattativa che in estate, come detto, ha permesso il trasferimento in Germania del sudcoreano Kim per ben 50 milioni di euro, il Napoli potrebbe presto ricevere un altro importante “regalo” dal Bayern Monaco.

Un regalo, stavolta non in denaro, ma in carne ed ossa, che i partenopei sono pronti ad accogliere a braccia aperte e a vedere subito all’opera. All’ombra del Vesuvio si prepara infatti a sbarcare un difensore di grande esperienza internazionale il quale, dal 2011 al 2021, ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere col club bavarese.

Napoli, idea Boateng: l’ex Bayern potrebbe dire sì a breve

Allenatosi col Bayern Monaco agli ordini di Thomas Tuchel, fino a pochi giorni fa, Jerome Boateng non verrà nuovamente ingaggiato dal suo ex club. Nonostante il benestare del tecnico tedesco, il classe ’88 è stato infatti scartato dalla società bavarese poiché l’emergenza dovuta agli infortuni di Upamecano, De Ligt e Kim, è fortunatamente rientrata.

Una decisione, quella del Bayern di non tesserare il 35enne teutonico, che il Napoli si prepara quindi a sfruttare mettendo a disposizione di Rudi Garcia un difensore che, tanto in campionato quanto in Champions League, potrà dire sicuramente la sua.