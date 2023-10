Non c’è più niente da fare | Esonero e sostituto: li ha scelti entrambi De Laurentiis

L’esonero è ormai vicinissimo: il presidente ha preso la sua decisione. L’allenatore verrà allontanato per far posto a una vecchia conoscenza.

Messa in archivio l’ottava giornata di campionato, che si è conclusa ieri sera con la straripante vittoria della Fiorentina sul campo del Napoli, la Serie A si prende una pausa per lasciare spazio alle gare di qualificazione ad Euro 2024 dell’Italia di Luciano Spalletti.

Una Serie A che tornerà quindi tra due settimane con le sfide della nona giornata in cui spiccherà, senza alcun’ombra di dubbio, il big match di San Siro tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Una pausa, quella per le nazionali, che servirà sicuramente a molte squadre, specie a quelle che non avranno tanti giocatori in giro per il mondo, per ricaricare le batterie e fare chiarezza sulle proprie situazioni.

Squadre come la Salernitana del presidente Iervolino che, uscita malconcia dall’incontro di ieri contro il Monza di Raffaele Palladino, starebbe iniziando a sondare il terreno per un nuovo allenatore che prenda il posto di Paulo Sousa.

Il tecnico portoghese, capace di condurre i campani alla salvezza lo scorso anno, sarebbe infatti a un passo dall’esonero a causa delle cinque sconfitte incassate e dello zero ancora presente nella colonna delle vittorie dopo le prime otto partite di campionato disputate.

Sousa verso l’esonero. Il portoghese era stato vicino al Napoli in estate

Le strade di Paulo Sousa e della Salernitana potrebbero, come detto, presto dividersi. La debacle di ieri in quel di Monza, la quinta in campionato, avrebbe infatti convinto il presidente Iervolino ad allontanare l’allenatore che solo pochi mesi fa, subentrando all’esonerato Davide Nicola, aveva condotto i campani alla seconda salvezza consecutiva dopo quella dell’annata 2021-2022.

Un allontanamento che, qualora si concretizzasse, lascerebbe sicuramente un po’ di amaro nella bocca del tecnico portoghese il quale, in estate, era stato vicinissimo alla panchina del Napoli prima che il presidente Aurelio De Laurentiis decidesse di affidare la guida della sua squadra all’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia.

Addio Sousa: in panchina arriva un pupillo di De Laurentiis

La Salernitana è ormai a un passo dall’esonerare Paulo Sousa: la permanenza dell’allenatore lusitano sulla panchina dei campani sembra infatti avere le ore contate. Il presidente Iervolino ha già in mano una lista recante i nomi di vari allenatori a cui poter affidare la guida della squadra.

Una lista, nella quale figura anche il nome di Walter Mazzarri che, fermo ai box dal 2 maggio 2022, dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Cagliari, potrebbe presto accasarsi ai granata e quindi tornare in Campania a distanza di dieci anni dalla fine della sua felice avventura a Napoli, costellata dalla vittoria della Coppa Italia, in finale contro la Juventus, nella stagione 2011-2012.