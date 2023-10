Derby di mercato all’ultimo sangue | Cardinale si vendica e soffia il gioiello in casa di Zhang

La rivalità tra Inter e Milan non si gioca solo sul campo ma anche nel mercato: il top player diventa all’improvviso oggetto del contendere.

Nel 2023 la rivalità tra Inter e Milan è divenuto ancora più accesa. I due club hanno investito molto negli ultimi anni, prima per colmare il gap con la Juventus, che aveva dominato incontrastata il campionato italiano nello scorso decennio, e poi per riuscire a tornare competitivi anche a livello europeo. Quest’anno sono stati ben cinque gli scontri che hanno visto protagoniste le due compagine milanesi.

Cinque vittorie su cinque per l’Inter con la squadra di Simone Inzaghi che ha avuto la meglio dei rossoneri sia nella semifinale di Champions League che nell’ultimo scontro in Serie A, terminato con il pesante passivo di 5 a 1.

Eppure entrambe sono posizionate in vetta alla classifica del campionato con le rivali costrette a inseguire. Merito di una partenza di stagione eccellente, frutto di una rosa in grado di giocare subito a memoria e di giocate individuale di assoluto valore.

Le milanesi rappresentano le avversarie da battere per conquistare lo Scudetto ed entrambe lottano per la conquista della seconda stella, cercando di usurpare dal trono il Napoli che proverà a vendere cara la pelle fino alla fine.

Derby di mercato per Ocampos del Siviglia, le ultime

Non solo in campo l’Inter e il Milan sono rivali ma spesso sono state protagoniste di un duello per accaparrarsi giocatori sul mercato. L’ultimo caso riguarda il trequartista del Siviglia Lucas Ocampos.

Il campione dell’Europa League è in scadenza di contratto ed è un profilo molto gradito ad entrambe le dirigenze, motivo per cui potrebbe aprirsi un’asta nella finestra invernale o il prossimo giugno per ingaggiarlo.

Lucas Ocampos e il reparto offensivo di Inter e Milan

Ocampos rappresenterebbe un’ottima opzione per Stefano Pioli, potendolo utilizzare sia come esterno nel tridente d’attacco, sia come trequartista nel caso di un ritorno a un giocatore dietro le due punte, sia come ala di un centrocampo a tre. Gerry Cardinale sta pensando seriamente a Ocampos per rinforzare la sua squadra.

Simone Inzaghi è alle prese con la grana centravanti, dato l’infortunio di Arnautovic che costringerà la coppia di titolari formata da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram a fare gli straordinari. Ocampos potrebbe giocare da falso nueve oppure sempre dietro alle due punte.