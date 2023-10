Giuntoli compie la magia: risparmio di 35 milioni di euro | Questa volta è tutto legale

Giuntoli piazza il colpo: sul bilancio appariranno 35 milioni di euro in meno. L’emergenza è finalmente terminata e i tifosi esultano.

Incerottata, a causa di alcune assenze pesanti, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo quest’oggi nel sentitissimo derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric. Un match, quello contro i cugini granata, al quale i bianconeri arrivano col terzo posto in classifica, a meno quattro dal primo condiviso da Inter e Milan.

Una sfida, quella in programma all’Allianz Stadium a partire dalle 18.00, per la quale Massimiliano Allegri, come detto, deve rinunciare a due pezzi da novanta come Vlahovic e Chiesa. Come confermato infatti dallo stesso tecnico toscano in occasione della conferenza stampa pre-partita, il serbo non prenderà parte alla gara a causa di un problema alla schiena, mentre il classe ’97 salterà il derby per un leggero fastidio muscolare.

Assenze pesantissime, quelle dei due ex Fiorentina, che costringeranno Allegri a scelte obbligate in attacco e magari a un cambio modulo che consenta di ovviare a questa difficile situazione. Una difficile situazione aggravata, purtroppo, da fatti extra-campo riguardanti Paul Pogba e la conferma della sua positività al testosterone.

Il centrocampista francese, che quest’anno avrebbe dovuto ricoprire un ruolo centrale dopo i guai fisici dello scorso anno, verrà infatti molto probabilmente squalificato (bisogna capire per quanto) e quindi allontanato dalla Juventus che dovrà tornare quasi sicuramente sul mercato per riempire la casella che il classe ’93 lascerà vuota da qui a breve.

Juventus, il dopo Pogba arriva dalla Premier: che mossa di Giuntoli

Sostituire Paul Pogba, la cui positività al Dhea è stata confermata, è l’obiettivo dichiarato della Juventus del presidente Ferrero. Tormentato, fin dall’anno scorso, da problemi fisici che non gli hanno praticamente mai concesso respiro, il centrocampista transalpino non è mai entrato nelle dinamiche di una squadra che con lui avrebbe forse potuto ritrovare un po’ di brillantezza in fatto di gioco.

Chi sperava di riammirare il Pogba del periodo 2012-2016 si è dovuto presto ricredere. L’ex Manchester United si è rivelato infatti un peso, un peso che il ds Giuntoli è ora pronto a scaricare per far posto a un centrocampista proveniente dalla Premier League che potrebbe giungere sulla sponda zebrata del Po a parametro zero la prossima estate.

Juventus, Soucek a zero la prossima estate: risparmiati 35 milioni

Valutato 35 milioni di euro dal West Ham, club attualmente proprietario del suo cartellino, Tomas Soucek è il centrocampista che Cristiano Giuntoli è pronto a regalare a Massimiliano Allegri la prossima estate. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il 28enne ceco sembra infatti non avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con gli Hammers.

Una situazione, questa, ovviamente non gradita al club di Londra che non vorrebbe certamente perdere a zero un giocatore la cui vendita potrebbe far incassare una discreta cifra. Giuntoli, dal canto suo, ha già svelato le sue carte: nessun esborso a gennaio, si lavora esclusivamente per l’ingaggio a parametro zero per la prossima estate.