L’algoritmo ha comprato il nuovo Kakà | Pioli estasiato: ora può tornare al trequartista

Il Milan ha bloccato gratis l’erede di Kakà, ora Stefano Pioli può tornare a schierare un modulo che preveda il trequartista.

Milan reduce dalla seconda partita del girone di Champions League, conclusa sempre senza reti come è capitato nella gara d’esordio a San Siro contro il Newcastle. I rossoneri hanno imposto il loro gioco anche nell’ostico campo del Borussia Dortmund ma non sono riusciti a concretizzare nessuna delle occasioni create, firmando così il secondo pareggio di fila che complica il possibile passaggio agli ottavi di finale.

Adesso il doppio impegno contro il Paris Saint Germain diverrà decisivo per valutare le chance del Milan di continuare nella competizione europea che ha visto i rossoneri raggiungere la semifinale nella passata stagione.

Una squadra comunque in salute, reduce da tre vittorie di fila in campionato, e che può contare su seconde linee di livello, novità rispetto alla rosa che aveva concluso al quarto posto la scorsa Serie A.

Un mercato estivo che ha rivoluzionato in larga parte il parco giocatori del Milan con alcuni innesti importanti che si sono subito imposti come titolari e che hanno dimostrato di essere subito decisivi.

Munian lascia l’Athletic Bilbao, il Milan alla finestra

Gli acquisti hanno consentito a Stefano Pioli di cambiare modulo di gioco proponendo un tridente composto da Pulisic e Leao sulle fasce e Olivier Giroud come terminale offensivo in area di rigore, con Okafor che ha segnato nelle ultime due gare di campionato, facendo rifiatare il bomber francese.

Questa decisione è avvenuta in seguito al mancato riscatto del cartellino di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid. Proprio dalla Spagna però il Milan potrebbe scovare un nuovo trequartista, cioè Iker Munian, in scadenza di contratto con l’Athletic Bilbao e possibile acquisto a parametro zero.

Dal tridente al trequartista, più scelte di modulo per Stefano Pioli

L’approdo del fantasista iberico consentirebbe la possibilità di variare sistema di gioco a seconda dell’avversario, in grado di garantire maggiore imprevedibilità al già eccellente reparto offensivo del Milan.

La dirigenza sta valutando quest’operazione che potrebbe alzare l’asticella di una rosa che punta alla conquista della seconda stella, battendo i cugini dell’Inter in questa sfida nella sfida, dato che entrambe le compagini milanesi sono fermi a quota 19 come titoli vinti in Italia.