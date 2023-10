Un altro nerazzurro a Trigoria | Mou lo venera: lo prende di nuovo a parametro 0

Mourinho scatenato: dopo Lukaku ecco arrivare alla sua corte un altro nerazzurro. Il calciatore arriverà a Roma a parametro zero.

Le due vittorie consecutive, ottenute tra Serie A ed Europa League, rispettivamente contro Frosinone e Servette, hanno risollevato un po’ gli umori in casa Roma dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante. Una prima parte di stagione che vede attualmente i giallorossi in tredicesima posizione con otto punti, a meno dieci dalla vetta e a meno sei dalla zona Champions League.

Due vittorie, due pareggi e addirittura tre sconfitte nelle prime sette di campionato per gli uomini di José Mourinho i quali, in Europa League, navigano invece a vele spiegate verso la qualificazione agli ottavi di finale. Una qualificazione agli ottavi di finale che i capitolini saranno chiamati a mettere in ghiaccio vincendo i prossimi due scontri consecutivi contro lo Slavia Praga.

Dare seguito, contro la formazione ceca, ai due successi di fila ottenuti contro Sheriff Tiraspol e i sopracitati svizzeri del Servette, significherebbe, infatti, non solo assicurarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta, ma soprattutto evitare lo spareggio contro una terza classificata della fase a gironi di Champions League.

Una Champions League che, sfumata lo scorso anno a causa della sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, resta l’obiettivo dichiarato della Lupa la quale non prende parte alla regina delle competizioni continentali da ben quattro edizioni.

Roma, Mourinho sorride: è fatta per il centrocampista nerazzurro

Il mercato invernale è ancora lontano, ma la Roma, come tante altre squadre europee, sta iniziando a monitorare con attenzione quei profili che farebbero più che comodo a José Mourinho il quale avrebbe già trasmesso ai Friedkin la lista coi nomi dei giocatori che lui vorrebbe per ampliare e quindi rinforzare la rosa a sua disposizione.

Giocatori, tra i quali innanzitutto un mediano di rottura, per i quali il ds dei capitolini Tiago Pinto si starebbe già muovendo meticolosamente al punto da aver quasi trovato l’accordo con un centrocampista che dalla prossima estate potrebbe svestire il suo attuale nerazzurro per tingersi di giallorosso.

Roma, De Roon sempre più vicino: l’olandese saluta l’Atalanta

Marten De Roon piace tantissimo a José Mourinho il quale, vista la scadenza ormai prossima del contratto che lega il centrocampista olandese all’Atalanta, starebbe provando a convincerlo a trasferirsi a Roma la prossima estate. Un trasferimento che si concretizzerebbe ovviamente a parametro zero e che farebbe più che comodo al portafogli giallorosso.

Affinché la trattativa vada in porto è tuttavia necessario che il classe ’91 non rinnovi il suo rapporto con la Dea la quale, vista la centralità del calciatore nei piani di Gian Piero Gasperini, non vorrebbe perdere gratis un elemento che potrebbe portare nelle sue casse più di qualche spicciolo.