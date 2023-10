Sarri, il presidente ti cambia il modulo | Colpo dell’anno: prenotato a zero il crack mondiale

La Lazio piazza il colpo da novanta: Lotito brucia la concorrenza e regala a Sarri il giovane top player. Pronto il cambio di modulo.

La vittoria di ieri sera contro il Celtic, in occasione della seconda giornata del Gruppo E di Champions League, ha portato una ventata d’aria fresca in casa Lazio. Dopo l’avvio disastroso in campionato, fatto di appena due vittorie, un pareggio e addirittura quattro sconfitte, gli uomini di Maurizio Sarri hanno rialzato la testa portando a casa un successo importantissimo che li colloca attualmente al primo posto nel raggruppamento, a quota 4 punti, in coabitazione con l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Un successo, arrivato all’ultimo respiro, che ha sì fatto felice il tecnico toscano, ma che ha messo ancora una volta in evidenza tutti i problemi di una squadra che fatica a imporre il proprio gioco e ad assimilare quelle dinamiche, quei movimenti che avevano posto Sarri sotto le luci della ribalta, per bel gioco espresso, ad Empoli prima e Napoli poi.

Il 4-3-3 finora proposto dal tecnico classe ’59 non ha portato a grossi risultati, anzi, come detto, la sua Lazio fatica paurosamente anche contro squadre sulla carta inferiori. Se le sconfitte contro Juventus e Milan possono infatti essere messe in preventivo, vista comunque la loro forza, quelle contro Lecce (in rimonta) e Genoa assolutamente no.

Per questo motivo, Lotito si sarebbe messo all’opera per mettere a disposizione del suo allenatore un trequartista di caratura internazionale che gli dia la possibilità di provare quantomeno a cambiare modulo che, visti i risultati altalenanti delle prime uscite, potrebbe rivelarsi la strada giusta da percorrere per risollevarsi in campionato e tornare a lottare per le posizioni di vertice.

Lazio, pronta la svolta: contro l’Atalanta si cambia modulo

La vittoria di ieri al Celtic Park contro il Celtic di Brendan Rodgers ha permesso alla Lazio di tornare a casa con tre punti pesantissimi che potrebbero rivelarsi fondamentali per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria importantissima alla quale i biancocelesti sperano di dare seguito domenica quando all’Olimpico arriverà la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una gara, quella contro gli orobici, che Maurizio Sarri sta preparando meticolosamente per evitare altre brutte figure come già accaduto contro Lecce, Genoa, Juventus e Milan. Il 64enne toscano sembra avere già ha le idee chiare: si cambia modulo. Niente più 4-3-3, almeno per un po’, ma spazio ai più articolati 4-3-1-2 e 4-2-3-1.

Lazio, si compra in Premier: ecco Hannibal dal Manchester United

I risultati altalenanti di questo primo scorcio di stagione hanno indispettito e non poco Claudio Lotito il quale, viste le difficoltà evidenti della sua squadra, ha ben pensato di anticipare i tempi e di mettersi alla ricerca di validi elementi che possano dare una mano alla Lazio a partire da gennaio.

Elementi come Hannibal Mejbri del Manchester United il quale, rientrato ai Red Devils dopo il prestito al Birmingham City della scorsa stagione, non sembra essere una prima scelta nelle rotazioni di ten Hag il quale ha fatto comprendere come il franco-tunisino, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, sia libero di trovarsi una nuova squadra già nei prossimi mesi.