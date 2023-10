A volte ritornano | Ufficiale: l’attaccante vestirà ancora nerazzurro, pronto l’aereo da Roma

Il ritorno che non ti aspetti: l’allenatore nerazzurro ritrova finalmente il suo attaccante. Partenza da Roma fissata nei prossimi giorni.

Messa in archivio la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, che ha fatto registrare le vittorie di Inter e Lazio, il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli, le attenzioni di tifosi e appassionati italiani si spostano ora sulle gare di Europa League e Conference League che questa sera vedranno impegnate Atalanta, Roma e Fiorentina.

Gare sicuramente alla portata per giallorossi e viola, impegnati rispettivamente contro Servette e Ferencvaros, ma meno, invece, per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini i quali, dopo l’ottimo successo dell’esordio contro i polacchi del Rakow Czestochowa, saranno chiamati al difficile impegno dello Stadio José Alvalade di Lisbona contro i forti padroni di casa dello Sporting.

Una sfida, quella tra portoghesi e bergamaschi in programma alle 18.45, dalla quale Gasperini spera di tornare senza infortuni, visto che, domenica alle 15.00, ci sarà da affrontare un’altra difficile trasferta, a Roma, contro la Lazio di Maurizo Sarri.

Una Lazio che, rinvigorita dalla vittoria di ieri sera all’ultimo respiro contro il Celtic, proverà a ripetersi per risollevare una classifica che la vede attualmente ferma a quota sette punti a sole quattro lunghezze di distanza dal terzultimo posto della Salernitana.

L’allenatore sorride: l’attaccante torna finalmente in gruppo

Impegnata questa sera, come detto, sul difficile campo dello Sporting, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini strizza l’occhio anche all’importante trasferta di Roma che, domenica alle 15.00, la vedrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida, quella dello Stadio Olimpico, durante la quale potrebbe finalmente ritrovare il campo Gianluca Scamacca.

Rimasto infatti fuori nelle gare contro Hellas Verona, Cagliari e Juventus, a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra occorsogli a Firenze lo scorso 17 settembre, l’ex attaccante del West Ham è tornato finalmente in gruppo, rientrando anche nella lista dei 23 convocati da Gasperini per la sfida di stasera contro i biancoverdi di Ruben Amorim.

Atalanta, Scamacca torna in gruppo: contro la Lazio ci sarà

Gianluca Scamacca è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dell’Atalanta, convocato per il match odierno. Pagato al West Ham ben 25 milioni di euro due mesi fa, il classe ’99 romano non scende ufficialmente in campo dalla sfida contro la Fiorentina dello scorso 17 settembre. Una sfida, quella dell’Artemio Franchi, interrotta anzitempo a causa del sopracitato infortunio muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre settimane.

Quattro partite saltate tra Serie A ed Europa League prima delle quali l’ex centravanti di Genoa e Sassuolo aveva messo a referto due gol (entrambi segnati al Monza nel match del 2 settembre) in 162 minuti complessivi. Contro lo Sporting, Gasperini non dovrebbe rischiarlo, più probabile un suo impiego a partita in corso domenica contro la Lazio.