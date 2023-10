De Laurentiis, la vendetta è servita | Ci guadagnò 80 milioni di euro, ora torna a 0

Il Napoli ha nel mirino una vecchia conoscenza, il cui contratto è in scadenza nel 2024: per Aurelio De Laurentis un affare a parametro zero.

Il martedì di Champions League è stato molto amaro per il Napoli. I partenopei hanno giocato alla pari contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che però ha avuto la meglio grazie al gran tiro di Valverde a dieci minuti dalla fine. Una sconfitta che però non complica il possibile passaggio del turno che sembra essere alla portata, anche data la vittoria del Braga sul campo dei tedeschi dell’Union Berlino.

Non sono arrivati punti, quindi, ma resta una prestazione di spessore contro una delle squadre più forti del mondo. Rudi Garcia si è detto molto soddisfatto nella conferenza stampa post partita e ha sottolineato i passi in avanti della squadra che si sono visti anche in campionato.

Otto reti segnate nelle ultime due partite per altrettante vittorie convincenti che hanno portato il Napoli al terzo posto, condiviso con Juventus e Fiorentina, che sarà la prossima avversaria dei campani allo Stadio Armando Maradona per uno scontro domenicale dal sapore di alta classifica.

In campo due squadre che propongono un calcio improntato all’attacco, atteso spettacolo e tanti reti. Vincenzo Italiano ha già dimostrato di poter vincere a Napoli ma i partenopei vogliono avvicinarsi alla coppia di testa formata dalle due milanesi.

Dalla Champions alle polemiche da risolvere, il momento del Napoli

Il Napoli esce a testa alta dalla partita contro il Real Madrid, con la consapevolezza di potersela giocare in Europa contro le grandi. Le prossime sfide disegneranno il destino di una squadra che ha ottime chance di staccare il pass per gli ottavi di Champions League.

Le polemiche dell’ultimo periodo restano. Ci sono dei casi da risolvere, da Victor Osihmen a Kvara che devono ancora prolungare il proprio contratto con i partenopei.

Il Napoli in cerca di rinforzi, adesso il giocatore può veramente arrivare

Aurelio De Laurentis non smette però di pensare a come migliorare una rosa già competitiva: le ambizioni del patron napoletano non hanno limiti così come l’amore per la propria squadra.

Nel 2019 aveva provato a ingaggiare l’esterno, poi passato all’Arsenal in Premier League per ben 80 milioni. Adesso il suo contratto è in scadenza nel 2024 e potrebbe arrivare a parametro zero: si tratta dell’esterno Nicolas Pépé, che attualmente gioca in Turchia nel Trabzonspor.