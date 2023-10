Disastro sulla fascia | Si era fatto male, lo hanno scoperto solo oggi: out nel derby di Torino

Sabato alle 18 arriva l’attesissimo derby della Mole tra Juve e Torino: diverse assenze, una abbastanza inaspettata e grave.

Dopo il derby di Milano della quarta giornata di campionato, sabato prossimo, alle ore 18 all’Allianz Stadium, andrà in scena anche la seconda delle tre (sei tra andata e ritorno) stracittadine in programma in questa stagione di Serie A, probabilmente quella (da sempre e quasi sempre) meno equilibrata.

Juventus e Torino arrivano al derby in condizioni diverse, ma entrambe con la voglia di riscattare l’ultimo periodo difficile, ma soprattutto le ultime critiche. I bianconeri sono attualmente terzi in classifica, a meno quattro dalla coppia di testa formata da Milan e Inter, ma arrivano da soli quattro punti in tre partite. Tre match contro Sassuolo, Lecce e Atalanta in cui la squadra, ma soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri, è stata criticata per il gioco espresso in campo.

I granata, dal canto loro, hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime tre partite ma, se quello ottenuto in casa della Roma alla quinta giornata, era stato accolto positivamente e con diversi complimenti ricevuti da parte di stampa e addetti ai lavori, le partite contro Lazio e Verona sono state pesantemente criticate e sono riaffiorati i soliti problemi in fase realizzativa.

Le due squadre si avvicinano al derby di sabato, quindi, con la voglia di rivalsa e con la necessità di ben figurare. Per la Juve sarà importantissimo, anzi fondamentale, ottenere i tre punti, mentre per il Toro, che arriva da una striscia di derby persi davvero lunghissima, conta prima di tutto ben figurare e magari tornare dall’Allianz con qualche punto.

Derby, assenze e probabili recuperi in casa Juve

Al momento ci sono diversi dubbi di formazione per Allegri e Juric, ma soprattutto c’è da fare i conti con diverse assenze e probabili indisponibili. La Juventus dovrà fare sicuramente a meno degli infortunati di lungo corso De Sciglio e Alex Sandro e di Pogba, fermato dopo la positività al testosterone.

C’è ansia in casa bianconera, però, soprattutto per le condizioni fisiche di Vlahovic e Milik. I due hanno saltato la trasferta di Bergamo per dei problemini fisici ed al momento sono ancora indisponibili. C’è cauto ottimismo per il loro reintegro in gruppo nelle prossime ore, ma al momento è davvero una corsa contro il tempo.

Derby, i problemi in casa Torino

In casa Torino, invece, i problemi principali sono in difesa. Juric nel reparto arretrato è a dir poco in emergenza. Mancheranno in occasione del derby di sabato sicuramente, oltre al portiere di riserva Popa, anche Djidji, Zima, Buongiorno. Contro il Verona si è fatto male anche Sazonov. Il difensore georgiano era entrato nel match contro la Lazio, proprio al posto di Buongiorno, ed ora è out anche lui.

Piove sul bagnato, però, in casa granata. Nell’ultima gara contro gli scaligeri, oltre a Sazanov, ha subito un infortunio abbastanza grave anche l’esterno ex Atalanta Brandon Soppy. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione di secondo grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. Un’altra tegola quindi per Juric che dovrà praticamente reinventare difesa e corsie laterali.