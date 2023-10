Devi andartene subito via da qui | Giuntoli è in collera, non ha rispettato gli accordi

Giuntoli furioso: il calciatore ha mancato di rispetto alla Juventus non rispettando gli accordi. Si lavora per trovare una soluzione.

Alla Juventus si sa, “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase, questa, pronunciata da Giampiero Boniperti, che spiega perfettamente quello che negli anni è stato ribattezzato “Stile Juve”. Uno stile, una sorta di educazione sportiva, di insieme di valori trasmessi ad ogni membro della società fin dalla notte dei tempi.

Regole di comportamento che, se trasgredite, non lasciano scampo a nessuno. Chiedere a Leonardo Bonucci, passato qualche settimana fa dalla Juventus all’Union Berlino, dopo essere finito fuori rosa, per averne conferma. La Juventus viene prima di ogni altra cosa. La collettività prima del singolo, il risultato (per quanto sia brutto ammetterlo di questi tempi), prima della prestazione.

La Vecchia Signora non brilla per bel gioco e timore incusso agli avversari, ma il terzo posto in classifica, alle spalle di Milan ed Inter, non si butta via, o almeno non si dovrà buttare via. Senza coppe europee e con un solo impegno a settimana, i bianconeri dovranno a tutti costi provare a lottare per lo scudetto.

Le meneghine sono più forti, ma questo non dev’essere una scusa per Vlahovic e compagni. Quest’anno la Champions non c’è, ma l’anno prossimo dovrà esserci per forza. Restarne fuori per due anni di fila è ovviamente impensabile; tanto per il blasone quanto per le finanze.

Il prestito della discordia

Passato in prestito dalla Juventus alla Sampdoria lo scorso agosto, per giocarsi le sue chance in Serie B al servizio di Andrea Pirlo, Facundo Gonzalez ha fin qui deluso le aspettative. Impiegato complessivamente appena quindici minuti da parte dell’ex tecnico bianconero, il giovane uruguaiano sembra destinato a tornare a Torino prima del previsto.

Il direttore sportivo dei piemontesi, Cristiano Giuntoli, ha già fatto comprendere di non apprezzare particolarmente questo scenario, ma la realtà dei fatti, almeno per ora, sembra essere purtroppo questa: la Samp non sa che farsene di Facundo Gonzalez ed è quindi pronta a rispedirlo alla Juventus la quale, dal canto suo, pare avere già avviato i contatti con una società di Serie A per il prestito del difensore classe 2003.

Si va verso un altro prestito: la Juve avvia i contatti

Ormai prossimo all’addio alla Sampdoria, che è pronta, come detto, a rispedirlo alla Juventus, per Facundo Gonzalez potrebbe presto aprirsi la pista che porta a un altro prestito, stavolta in Serie A, fino alla fine della stagione.

Stando infatti a quanto trapelato nelle ultime ore, pare che la Vecchia Signora abbia già avviato i contatti con la Salernitana del presidente Iervolino per la cessione in prestito del 20enne di Montevideo a partire da gennaio. Al momento, ovviamente, non si sa ancora se la trattativa tra piemontesi e campani andrà realmente in porto, ma vista la necessità dei primi di collocare altrove il difensore sudamericano è più che probabile un accordo tra le parti già nei prossimi mesi. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.