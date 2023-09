Milan, il vice Giroud potrebbe arrivare dalla Premier | Il suo agente: “Vicini a firmare”

Il Milan potrebbe prendere il vice Giroud nel calciomercato di gennaio, grazie ad un’occasione che arriva dalla Premier League.

La vittoria arrivata Sabato 23 Settembre 2023 contro il Verona ha sicuramente contribuito a rasserenare il clima a Milanello. La terribile sconfitta epr 5 a 1 nel derby contro l’Inter, aveva infatti lasciato delle scorie molto pensate all’interno del Milan e dello stesso Pioli, apparso forse per la prima volta molto poco lucido nelle dichiarazioni post partita.

C’è anche da dire che nella gara di Champions contro il Newcastle arrivata qualche giorno dopo, i rossoneri sono stati semplicemente sfortunati: pur dominando il campo contro gli inglesi, e con un grande numero di occasioni sottoporta, il Milan si era dovuto accontentare di un pareggio a San Siro.

Per fortuna alla ripresa del campionato, la squadra di Pioli ha ottenuto una vittoria che rimette a posto la classifica, e rimanda indietro le critiche degli ultimi giorni. Il gioco però non sembra quello delle prime giornate.

Contro il Verona si è visto un Milan troppo frenetico e poco organizzato, anche se per fortuna è arrivata la vittoria. Il campionato però è appena iniziato e si continua a sentire l’assenza di un vice Giroud o di un giocatore complementare per caratteristiche.

Milan, un obiettivo estivo potrebbe tornare sul mercato a gennaio

Ci sarà tempo per vedere Jovic in campo, che deve ancora entrare nei meccanismi di Pioli, ma è anche vero che il serbo non ha comunque le stesse caratteristiche dell’attaccante francese. Insomma, nonostante una campagna acquisti che ha convinto i tifosi, e portato oltre otto giocatori nuovi in dote a Pioli, in attacco continua ad esserci una lacuna importante.

Una carenza su cui i rossoneri potrebbero intervenire già a gennaio, sfruttando un’occasione di mercato che potrebbe crearsi con il Chelsea. Nicolas Jackson questa estate era vicinissimo a firmare con i rossoneri.

Ecco perché Jackson a gennaio non è più un’utopia per il Milan

Non stiamo parlando di una semplice illazione di mercato, ma di una notizia confermata dal suo stesso agente Diomansy Kamara: “Ha fatto bene e sono arrivate molte offerte. Eravamo vicini a firmare con il Milan, poi è arrivato il Chelsea e siamo andati lì”. Impossibile raggiungere i 37 milioni offerti dai Blues.

Eppure l’attaccante non sta trovando spazio con Pochettino e sembra già molto scontento della situazione che ha trovato a Londra. Se davvero il suo minutaggio restasse quello di adesso con il Chelsea, pensare di prenderlo, anche in prestito, a Gennaio, non è più un’utopia per i rossoneri.