Lazio, Sarri vuole un esterno | Lotito prepara colpo a sorpresa: un top player della Nazionale Italiana

Alla Lazio manca ancora un esterno che segua i dettami tattici di sarro oltre Anderson, e c’è un nome indicato da tempo dall’allenatore toscano.

Non è stato un inizio di campionato semplicissimo per la squadra di Sarri. Ma bisogna anche considerare che non era semplice rispettare le attese. Lo scorso anno la Lazio è stata la vera rivelazione del campionato, arrivando a conseguire la storica seconda posizione in classifica.

L’ennesima dimostrazione di come Sarri, nel momento in cui ha di fronte una società che gli lascia il tempo di lavorare, è in gradi di costruire un progetto davvero importante. Non si spiega altrimenti il secondo posto in classifica, con un gioco sicuramente diverso da quello che aveva proposto al Napoli ma egualmente codificato.

La Lazio non ha perso la tensione verticale, vero marchio del quinquennio di Inzaghi, ma a questa, Sarri ha aggiunto molta più qualità nella costruzione dal basso. Lotito ha dimostrato di credere tantissimo nel progetto, a partire da quando ha dato il primo anno piena fiducia a Sarri davanti a tutti, difendono da uno spogliatoio che inizialmente non lo capiva.

Il primo anno infatti è sembrato molto simile, anche nelle difficoltà tattiche, a quello vissuto dall’allenatore toscano sulla panchina della Juventus. Nel secondo invece, finalmente la squadra è entrata a piano nei meccanismi del suo allenatore.

Sarri stravede per un esterno della Nazionale Italiana

Il mercato portato avanti da Lotito è stato molto interessante, come testimonia l’arrivo ad esempio di kamada che era corteggiato da tanti top club. La vera lacuna rimane in attacco, dove si è non si riusciti a prendere un esterno del valore simile a quella di Felipe Anderson.

Ma se la situazione in classifica non migliorasse, non è escluso che Lotito non decida di fare un colpo a sorpresa, magari accontentando quella che da tempo è una richiesta diretta dello stesso Sarri. Non è infatti un segreto che l’allenatore stravede per Domenico Berardi: un ala magari non velocissima, ma molto tecnica, che non ha paura di entrare dentro il campo e assumere ruoli di regia.

La Lazio punta ad un top player della Nazionale Italiana

Su di lui c’è da tempo l’occhio attento della Juventus che potrebbe tentare un nuovo assalto già a Gennaio, come ha confermato nei giorni scorsi anche il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali.

Berardi sembra davvero troppo costoso per gli standard Lazio, ma bisogna anche dire che la sua valutazione, di circa 30 milioni di euro, rientra comunque nelle possibilità dei biancocelesti. E se la Lazio superasse i giorni di Champions League, non è detto che a quel punto Lotito non ci pensi.