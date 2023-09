Donnarumma, con Luis Enrique sembra davvero finita | Il Psg pensa ad uno scambio clamoroso

Il futuro di Donnarumma sembra sempre più lontano da Parigi. E all’orizzonte potrebbe arrivare uno scambio di mercato clamoroso.

Non è stato un anno affatto facile per Gigio Donnarumma. La sua storia in fondo è l’ennesima testimonianza di quanto le cose nel mondo del calcio possano cambiare in fretta.

Negli Europei vinti dall’Italia nel 2021 con la guida di Roberto Mancini, Donnarumma si era distinto come miglior giocatore del torneo, posizionandosi agli occhi del mondo come il più grande talento emergente in circolazione in quel ruolo. D’altronde, la carriera del portiere italiano è stata fin da sempre quella di un predestinato che brucia le tappe.

Scoperto da Enzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino, all’età di 14 anni, già due anni dopo, dopo essere entrato nelle giovanili rossonere, venne notato da MIhajlovic e fatto esordire in prima squadra. Da quel momento Donnarumma si è fin da subito distinto come un portiere con doti fuori dal comune, diventando il vero top player del Milan, quello più spendibile a livello nazionale.

Fanno male a tutti gli appassionati di calcio i fischi che ha ricevuto qualche giorno fa, nelle prime partite dell’Italia di Spalletti, perché il suo passaggio al PSG, più che un tradimento, è sembrato un semplice traguardo professionale.

Donnarumma, la sua avventura con il Psg sembra ai titoli di coda

Le ambizioni rossonere non potevano permettere a un talento come quello di Donnarumma di competere davvero per la Champions. Il problema purtroppo è che da quando ha iniziato a giocare con il club francese, Donnarumma ha fatto qualche errore di troppo che ha un po ‘deluso i tifosi.

Inoltre, l’arrivo quest’anno di Luis Enrique sembra averlo messo definitivamente all’angolo. L’allenatore spagnolo infatti non apprezza particolarmente l’italiano, considerato troppo limitato nel gioco con i piedi.

Si profila un clamoroso scambio di mercato

E dato che il Psg ha preso Enrique proprio per assecondarlo e aprire un ciclo, l’impressione che l’avventura di Donnarumma con i parigini sembra davvero ai titoli di coda. Ed è per questo che per lui si profila un clamoroso ritorno che potrebbe accontentare tutti. Sembra infatti che il vero obiettivo del PSG sia Maignan, il portiere che ha sostituto Gigio al Milan, e che l’anno scorso si è imposto tra i migliori del suo ruolo.

L’ipotesi di uno scambio è molto concreta, anche perché il Psg ha da sempre un’attenzione particolare verso i nazionali francesi. E questo potrebbe portare Donnarumma ad un inatteso e clamoroso ritorno a Milano.