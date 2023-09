Milan, la rosa rischia di indebolirsi: Guardiola vuole rubare un talento a Pioli

Guardiola spinge per portare in Inghilterra il nuovo talento del Milan. I rossoneri dovranno fare di tutto per evitarlo.

La vittoria ottenuta contro il Verona, ha quantomeno evitato che il Milan sprofondasse nella disperazione. La sconfitta contro l’inter ha lasciato delle ferite molto profonde, e fa rabbia pensare a quanto i rossoneri siano andati vicini a vincere contro il Newcastle.

Una vittoria in Champions’ avrebbe sicuramente aiutato i tifosi a smaltire molto più in fretta la terribile manita subita la settimana scorsa dai cugini nerazzurri, che con la vittoria sull’Empoli, sono oltretutto finiti adesso alla testa del campionato. In ogni caso è ancora presto per dare giudizi sulla nuova squadra che Pioli sta tentando di assemblare, dopo i numerosi acquisti che sono arrivati dal calciomercato appena concluso.

E comunque non bisogna dimenticare che i rossoneri aveva fatto molto bene nelle prime giornate di campionato, con un nuovo assetto tattico che sembra aver migliorato la lacune di gioco dello scorso anno, in cui Pioli fu addirittura costretto a passare alla difesa a tre, difendendosi molto basso, perché i giocatori non riuscivano più a pressare in modo aggressivo.

Se il Milan però vuole restare davvero competitivo, come ha precisato nelle ultime settimane il suo patron Gerry Cardinale, in una delle rare interviste concesse in Italia, dovrà anche evitare di vendere subito i migliori talenti.

Al Milan c’è un nuovo fenomeno e ha solo 15 anni

Una filosofia che Red Bird vuole ottemperare solo in parte, considerato che la prima cessione della nuova era post Maldini e Massara, è stata quella di Tonali, forse l’unico vero simbolo rossonero per i tifosi. per questo adesso tra i tifosi c’è molta preoccupazione, perchè i grandi top club hanno puntato ad un talento rossonero.

Francesco Camarda ha 15 anni e quest’anno ha esordito con i rossoneri in Youth League. Di cui, anche ancora giovanissimo si parla molto bene dall’anno scorso, al punto che secondo alcuni potrebbe diventare il giocatore più importante uscito dal vivaio di Milanello dopo Donnarumma.

City e Dortmund corteggiano il talento del Milan

Non è un caso dato che, come scrive il sito spagnolo Fichejeres.com, su di lui è già piombato in modo forte l’interesse di due top club come Borussia Dortmund e Manchester City.

Non sarà semplice forse per il ragazzo dire di no a Guardiola se questo corteggiamento continua, ma la dirigenza milanista deve fare di tutto per blindare il calciatore adesso. Un talento così giovane è un patrimonio che non va disperso per nessun motivo. E se proprio Camarda deve lasciare il Milan, potrà farlo dopo aver esordito in prima squadra e aver magari fatto lievitare il costo del suo cartellino di quattro o cinque volte.