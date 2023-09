Aggregato dalla Primavera: l’Inter lo promuove immediatamente | Giocherà per Inzaghi

L’Inter preleva dalla Primavera il momentaneo sostituto di Arnautovic, infortunato dopo il match contro l’Empoli

Continua senza intoppi il cammino in campionato dell’Inter che, senza brillare, esce con i tre punti anche dallo Stadio Castellani di Empoli nel weekend appena trascorso di Serie A. Decisiva la splendida rete dalla distanza di Federico Dimarco per scardinare la difesa toscana, la più battuta finora della A, e conquistare la quinta vittoria su altrettante partite.

Una gara sempre sotto controllo e ben gestita in difesa, dove ha esordito Benjamin Pavard, alla prima con i nerazzurri, e con un centrocampo solido che ha costruito e gestito bene il pallone.

A metà campo ha debuttato da titolare Daniele Frattesi, dopo aver segnato nel derby contro il Milan e aver impressionato negli ultimi impegni con la Nazionale italiana, il migliore nel match decisivo contro l’Ucraina.

Simone Inzaghi si è detto soddisfatto nella conferenza post partita, rimarcando però che la strada da fare è ancora tanta e che la partita poteva essere messa in ghiaccio senza soffrire e rischiare il pareggio nel finale.

Arnautovic infortunato, l’Inter pesca dalla Primavera

L’unica nota dolente del fine settimana nerazzurro è l’infortunio che ha subito Arnautovic, una distrazione muscolare che lo terrà fuori dal campo per un bel po’, con i medici che sapranno dire meglio nei prossimi giorni riguardo ai tempi di recupero.

Beppe Marotta ha fatto sapere che la dirigenza non interverrà sul mercato per ingaggiare uno svincolato per poter garantire un sostituto numerico degno in attesa di rivedere titolare il bomber austriaco, anzi, stando a quanto ha riportato Tuttosport, sarà Amadou Sarr, punta della Primavera, che Inzaghi ha portato con sé nel ritiro estivo, a essere aggregato al gruppo della prima squadra. Difficile un suo debutto ma per lui si tratterebbe già di uno step in avanti e di una grande soddisfazione quella di sedersi in panchina con dei campioni.

Arnautovic, un infortunio che costringerà Inzaghi a reinventare l’attacco

Dopo essersi preso sulle spalle l’attacco del Bologna, Arnautovic ha cambiato casacca nel mercato estivo e ha firmato per l’Inter. Un rinforzo voluto dalla società per garantire un turnover ai titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Adesso con gli impegni ravvicinati che vedranno l’Inter protagonista tra campionato e Champions League, potrà trovare più spazio Sanchez, tornato a Milano dopo un anno a Marsiglia, e Inzaghi potrebbe cambiare modulo in alcune gare.